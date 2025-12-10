Ολυμπία Οδός: Κλειστή η Περιμετρική Πάτρας- Άνοιξε το Κιάτο

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Ολυμπία Οδό για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων ανοιξε το Κιάτο μετά τη λήξη εκτροπής μεταξύ Αρχ. Κορίνθου-Ξυλοκάστρου.

Παραμένουν κλειστοί: Οι κλάδοι εισόδου/ εξόδου του κόμβου Κιάτου. Η Περιμετρική Πατρών.