Ολυμπία Οδός: Κλειστή η Περιμετρική Πάτρας- Άνοιξε το Κιάτο

Λήξη εκτροπής μεταξύ Αρχ. Κορίνθου-Ξυλοκάστρου
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Ολυμπία Οδό για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων ανοιξε το Κιάτο μετά τη λήξη εκτροπής μεταξύ Αρχ. Κορίνθου-Ξυλοκάστρου.
Παραμένουν κλειστοί: Οι κλάδοι εισόδου/ εξόδου του κόμβου Κιάτου. Η Περιμετρική Πατρών.
