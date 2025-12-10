Φοινικούντα: Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο φίλος του

Σημαντική εξέλιξη προέκυψε στο διπλό φονικό της Φοινικούντας, καθώς η ανακρίτρια εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για δύο ακόμη εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται πλέον ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καθώς και ένας επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος του νεαρού. Η σύλληψη των δύο ανδρών ανοίγει νέο κεφάλαιο στην έρευνα, καθώς αναμένεται να ρίξει φως σε πιθανό υπόβαθρο και ενδεχόμενες υποκινούμενες ενέργειες πίσω από τον διπλό φόνο.

Οι δύο άνδρες είχαν ήδη δώσει κατάθεση το προηγούμενο διάστημα, με τον ανιψιό να βρίσκεται μάλιστα στο σημείο την ώρα της δολοφονίας, υποστηρίζοντας πως δεν είχε καμία σχέση με την επίθεση.

Το αιματηρό βράδυ στο κάμπινγκ

Το έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου, όταν άγνωστος άνδρας εισήλθε στο κάμπινγκ όπου διέμεναν και εργάζονταν τα δύο θύματα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση και τις μέχρι τώρα μαρτυρίες, ο δράστης πλησίασε τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον πυροβόλησε εξ επαφής. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, επιτέθηκε και στον 60χρονο επιστάτη, έναν άνθρωπο που εργαζόταν δεκαετίες στο κάμπινγκ και θεωρούνταν «δεξί χέρι» του ιδιοκτήτη.

Ο επιστάτης προσπάθησε να διαφύγει, αλλά δέχθηκε επίσης πυροβολισμούς. Ο θάνατος και των δύο ήταν ακαριαίος. Στο σημείο βρισκόταν τότε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατέθεσε για ώρες στους αστυνομικούς, περιγράφοντας τη σκηνή στη σκιά του σοκ που, όπως υποστήριζε, βίωνε.

Λίγες ημέρες μετά το φονικό, οι έρευνες της Αστυνομίας οδήγησαν στη σύλληψη δύο 22χρονων, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά από μαραθώνιες απολογίες. Οι δύο νεαροί φέρονται να είχαν εντοπιστεί σε υλικό από κάμερες και να συνδέθηκαν με στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή αλληλοκατηγορούνται για το ποιος από τους δύο πάτησε τη σκανδάλη.

Οι ανακριτικές Αρχές επισημαίνουν εδώ και εβδομάδες ότι η υπόθεση παρουσιάζει κενά και πως υπάρχουν ακόμη «σκοτεινά» σημεία ως προς τα κίνητρα, τη διαδρομή των υπόπτων και το ενδεχόμενο να υπήρχε υποκινητής ή τρίτο πρόσωπο που έδωσε την εντολή για την εκτέλεση.