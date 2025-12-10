Back to Top
Πάτρα: Η κλούβα των ΜΑΤ δεν άνοιξε για να περάσει ασθενοφόρο με ασθενή

Στη Νέα Εθνική Πατρών Κορίνθου

Σε φραγμό της αστυνομίας "έπεσαν" αγρότες που ξεκίνησαν από την Περιμετρική της Πάτρας για κινητοποίηση στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.

Αστυνομικές δυνάμεις στη Νεα Εθνική  Πατρών- Κορίνθου προς τη Γέφυρα, είχαν στήσει φραγμό.

Μάλιστα χρειάστηκε να διέλθει ασθενοφόρο ωστόσο η αστυνομική δύναμη, η κλούβα δεν μετακινήθηκε και το ασθενοφόρο γύρισε πίσω.

