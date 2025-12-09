Τι ήταν το Αστέρι της Βηθλεέμ - Η εξήγηση επιστήμονα της NASA

Για πολλά χρόνια οι επιστήμονες αναζητούν μια εξήγηση για το Άστρο της Βηθλεέμ , το οποίο σύμφωνα με τη Βίβλο έδειξε τον δρόμο στους τρεις μάγους για να φτάσουν ση Βηθλεέμ, στο σημείο όπου γεννήθηκε ο Χριστός.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο αστρονόμος της NASA Μαρκ Μάτνεϊ υποστηρίζει ότι ένα ουράνιο αντικείμενο που καταγράφηκε από Κινέζους αστρονόμους το 5 π.Χ., πιθανότατα ένας πολύ λαμπρός κομήτης ορατός για πάνω από 70 ημέρες, ίσως σχετίζεται με το μυστηριώδες φαινόμενο που απασχολεί τους αστρονόμου εδώ και αιώνες.

Ο Μάτνεϊ θεωρεί ότι το φαινόμενο πιθανόν να είχε πραγματική αστρονομική βάση, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για έναν κομήτη που πλησίασε επικίνδυνα τη Γη περίπου 2.000 χρόνια πριν. Καθώς οι ιστορικές εκτιμήσεις τοποθετούν τη γέννηση του Ιησού μεταξύ 6 π.Χ. και 5 π.Χ., ο ερευνητής μελέτησε αντικείμενο που καταγράφεται σε αρχαία κινεζικά αρχεία, εντοπίζοντας ένα εύρος πιθανών τροχιών που συμφωνούν με τις παρατηρήσεις.