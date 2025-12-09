Τι ήταν το Αστέρι της Βηθλεέμ - Η εξήγηση επιστήμονα της NASA

Η αναφορά σε κινεζικά αρχεία
Για πολλά χρόνια οι επιστήμονες αναζητούν μια εξήγηση για το Άστρο της Βηθλεέμ , το οποίο σύμφωνα με τη Βίβλο έδειξε τον δρόμο στους τρεις μάγους για να φτάσουν ση Βηθλεέμ, στο σημείο όπου γεννήθηκε ο Χριστός.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο αστρονόμος της NASA Μαρκ Μάτνεϊ υποστηρίζει ότι ένα ουράνιο αντικείμενο που καταγράφηκε από Κινέζους αστρονόμους το 5 π.Χ., πιθανότατα ένας πολύ λαμπρός κομήτης ορατός για πάνω από 70 ημέρες, ίσως σχετίζεται με το μυστηριώδες φαινόμενο που απασχολεί τους αστρονόμου εδώ και αιώνες.
Ο Μάτνεϊ θεωρεί ότι το φαινόμενο πιθανόν να είχε πραγματική αστρονομική βάση, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για έναν κομήτη που πλησίασε επικίνδυνα τη Γη περίπου 2.000 χρόνια πριν. Καθώς οι ιστορικές εκτιμήσεις τοποθετούν τη γέννηση του Ιησού μεταξύ 6 π.Χ. και 5 π.Χ., ο ερευνητής μελέτησε αντικείμενο που καταγράφεται σε αρχαία κινεζικά αρχεία, εντοπίζοντας ένα εύρος πιθανών τροχιών που συμφωνούν με τις παρατηρήσεις.
Μάλιστα στη μελέτη του, ο Μάτνεϊ επισημαίνει: «Αυτός είναι ο πρώτος αστρονομικός υποψήφιος για το άστρο που θα μπορούσε να παρουσιάζει φαινομενική κίνηση αντίστοιχη με την περιγραφή του Ματθαίου, όπου το άστρο “προπορεύεται” των μάγων στο ταξίδι τους προς τη Βηθλεέμ, έως ότου “στάθηκε” πάνω από τον τόπο όπου ήταν το παιδί Ιησούς».
Υποστηρίζει επίσης ότι ένας κομήτης που θα περνούσε τόσο κοντά από τη Γη θα μπορούσε «εύκολα να είναι ορατός στο φως της ημέρας» και θα ήταν «εξαιρετικά λαμπρός».
