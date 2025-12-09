Πανέτοιμος ο νέος σταθμός του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Πάτρας, ανοίγει αύριο τις πύλες του- Το πρώτο δρομολόγιο θα είναι μεταμεσονύκτιο- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο νέος, υπερσύγχρονος σταθμός του Υπεραστικού ΚΤΕΛ στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Όθωνος Αμαλίας και Νόρμαν, ο οποίος ανοίγει επίσημα τις πύλες του αύριο.

Το πρώτο λεωφορείο, όπως έχει γράψει το thebest.gr, με προορισμό την Αθήνα θα αναχωρήσει τα ξημερώματα της Τετάρτης, στις 2.30 π.μ., εγκαινιάζοντας τη λειτουργία του σταθμού με το πρώτο νυχτερινό δρομολόγιο.

Οι θρησκευτικές και επίσημες τελετές που συνοδεύουν το νέο ξεκίνημα έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες. Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στις 12.00 το μεσημέρι, θα τελεστεί Αγιασμός από τον Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, παρουσία φορέων, αρχών και πολιτών. Τα επίσημα εγκαίνια, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν αρκετούς μήνες αργότερα, το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, σε συνδυασμό με το Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Λεωφορείων, που θα φέρει στην Πάτρα επαγγελματίες του κλάδου από όλη την Ελλάδα.

Ο νέος σταθμός σχεδιάστηκε με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και διαθέτει σύγχρονες υποδομές για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των επιβατών. Κλιματιζόμενους χώρους αναμονής, ψηφιακά συστήματα ενημέρωσης, πίνακες δρομολογίων και πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί και στο προσωπικό των λεωφορείων, με ειδικούς χώρους ξεκούρασης, αποδυτήρια και εγκαταστάσεις υγιεινής, ενώ έχει προβλεφθεί η δημιουργία ξενώνων στο μέλλον.

Σταθερές παραμένουν οι τιμές των εισιτηρίων, καθώς καθορίζονται από το Υπουργείο Μεταφορών και δεν επηρεάζονται από την αλλαγή εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, στις προθέσεις, των διοικούντων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, είναι να αξιοποιηθεί το κτίριο σε επίπεδο βιωσιμότητας, καθώς οι επάνω όροφοι αναμένεται να μισθωθούν σε εταιρεία ανάπτυξης φοιτητικών κατοικιών, δημιουργώντας περίπου 80 νέες θέσεις στέγασης για φοιτητές της πόλης.