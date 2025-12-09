Δυναμικό comeback Σοφιανόπουλου στον Φαρμακευτικό: «Το εντυπωσιακό είναι, ότι με ψήφισαν ξέροντας ότι υπάρχει περίπτωση να με ξανά καθαιρέσουν»

Δυναμικό comeback πραγματοποίησε ο Ανδρέας Σοφιανόπουλος στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αχαΐας, κερδίζοντας ξεκάθαρα τη στήριξη της πλειοψηφίας των φαρμακοποιών του νομού.

Η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε με υψηλή συμμετοχή, καθώς από τους 245 εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς ψήφισαν οι 212.

Οι υποψήφιοι κατέβηκαν ενιαία, μέσα από το ψηφοδέλτιο της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης – Εναπομείναντες». Ο κ. Σοφιανόπουλος αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους, συγκεντρώνοντας 88 σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο και 137 για την εκπροσώπηση στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επιρροή του στον κλάδο.

Ο ίδιος, μιλώντας στο thebest.gr, δεν κρύβει τη συγκίνησή του για τη στήριξη των συναδέλφων του: «Είχαμε αρκετά μεγάλη προσέλευση κατά την εκλογική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την επανεκλογή μου, οι συνάδελφοι έδειξαν συγκινητική προτίμηση. Με πάρα πολλούς από αυτούς μοιραστήκαμε τις ίδιες αγωνίες, μεταξύ 2008 και 2015, με τις κινητοποιήσεις, ακόμα και προ μνημονίων».

Η καθαίρεση από την Περιφέρεια και η απόφαση του ΣτΕ

«Το εντυπωσιακό είναι, ότι ήρθαν και ψήφισαν έναν άνθρωπο -και το έκαναν για δεύτερη φορά- ξέροντας ότι η Περιφέρεια υπάρχει περίπτωση να με ξανά καθαιρέσει, παρότι αναμένεται να βγει η απόφαση του ΣτΕ στην προσφυγή που έχω καταθέσει. Βέβαια, η Περιφέρεια, μπορεί να με καθαιρέσει –υπερβολικά κατά την γνώμη μου– πριν βγει η απόφαση. Δημοκρατικά, θα πρέπει να περιμένει γιατί τα αιτιολογικά της απόφασης είναι και για το εάν έχει το δικαίωμα να το κάνει. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα, το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι έχει σταματήσει να ισχύει. Η κυβέρνηση για δικούς της λόγους, παρεμβαίνει και ζητάει να ισχύσει. Πάντως, οι συνάδελφοι, έστειλαν ένα μήνυμα με την εκλογή μου και τον αριθμό των σταυρών, προς την κυβέρνηση, προς την Περιφέρεια και γενικότερα προς τη νομοθετική εξουσία».

Ο κ. Σοφιανόπουλος υπογραμμίζει πως οι προτεραιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν ξεκάθαρες: «Το νούμερο ένα πρόβλημα, που ασχολούμαστε ως διοικητικό συμβούλιο, είναι η διατήρηση του ωραρίου στα πλαίσια της κοινής συναίνεσης. Από ‘κει και έπειτα, ένα ακόμα ζήτημα είναι οι ελλείψεις στα φάρμακα» επισημαίνει.