Καλύβια: Καλάσνικοφ και πιστόλια με σιγαστήρα βρήκε το ελληνικό FBI – Συνελήφθη ένας άνδρας- Ετοίμαζε δολοφονία εκτιμά η ΕΛ.ΑΣ

Οι Αρχές θεωρούν ότι τη Δευτέρα απέτρεψαν μια δολοφονική ενέργεια, όταν εντόπισαν σε αυτοκίνητο στα Καλύβια βαρύ οπλισμό και δοχεία με βενζίνη.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έλαβε πληροφορία για άτομο που φερόταν να διακινεί ναρκωτικά στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή σύμφωνα με πληροφορίες εντόπισαν ένα αυτοκίνητο, το οποίο διαπίστωσαν ότι ήταν κλεμμένο. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν τρία καλάνσικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα αλλά και μπιτόνια με βενζίνη, γάντια και κράνη.

Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε σε έναν άνδρα από την Κρήτη, ο οποίος φέρεται να ήταν αυτός που είχε κλέψει το αυτοκίνητο. Όπως αποκαλύφθηκε, μάλιστα, ο εν λόγω άνδρας έχει παρελθόν έχοντας απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές. Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι ο άντρας που συνελήφθη προετοίμαζε δολοφονία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το 2006 είχε μπει στη φυλακή για ανθρωποκτονία ως ανήλικος αλλά είχε δραπετεύσει ενώ και τότε είχαν βρεθεί στην κατοχή του καλάσνικοφ και άλλα όπλα.