Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Καλύβια: Καλάσνικοφ και πιστόλια με σιγαστήρα βρήκε το ελληνικό FBI – Συνελήφθη ένας άνδρας- Ετοίμαζε δολοφονία εκτιμά η ΕΛ.ΑΣ

Καλύβια: Καλάσνικοφ και πιστόλια με σιγα...

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έλαβε πληροφορία για άτομο που φερόταν να διακινεί ναρκωτικά στην περιοχή.

Οι Αρχές θεωρούν ότι τη Δευτέρα απέτρεψαν μια δολοφονική ενέργεια, όταν εντόπισαν σε αυτοκίνητο στα Καλύβια βαρύ οπλισμό και δοχεία με βενζίνη.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έλαβε πληροφορία για άτομο που φερόταν να διακινεί ναρκωτικά στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή  σύμφωνα με πληροφορίες εντόπισαν ένα αυτοκίνητο, το οποίο διαπίστωσαν ότι ήταν κλεμμένο. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν τρία καλάνσικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα αλλά και μπιτόνια με βενζίνη, γάντια και κράνη.

Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε σε έναν άνδρα από την Κρήτη, ο οποίος φέρεται να ήταν αυτός που είχε κλέψει το αυτοκίνητο. Όπως αποκαλύφθηκε, μάλιστα, ο εν λόγω άνδρας έχει παρελθόν έχοντας απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές. Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι ο άντρας που συνελήφθη προετοίμαζε δολοφονία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το 2006 είχε μπει στη φυλακή για ανθρωποκτονία ως ανήλικος αλλά είχε δραπετεύσει ενώ και τότε είχαν βρεθεί στην κατοχή του καλάσνικοφ και άλλα όπλα.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Το κρέας στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι: μια… ακριβή ιστορία

Πάτρα: Κατεστραμμένοι αρμοί και φθορές στο πλακόστρωτο, στην Παντοκράτορος, μέσα σε λίγους μήνες - ΦΩΤΟ

Πάτρα: 8χρονος έκλεψε προϊόντα από μαγαζί- Συνελήφθη η μητέρα του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Καλύβια Αστυνομία

Ειδήσεις