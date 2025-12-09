Πάτρα: 8χρονος έκλεψε προϊόντα από μαγαζί- Συνελήφθη η μητέρα του

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε έρευνα που

πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα φυσίγγια, ανακοινωνει η αστυνομία.



Σύλληψη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, κατηγορούμενη για παραμέλησης εποπτείας του ανήλικου

τέκνου της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ ο 8χρονος γιός της συλληφθείσας βρισκόμενος με την συλληφθείσα μητέρα του σε κατάστημα υπεραγοράς αφαίρεσε από τις προθήκες του καταστήματος προϊόντα συνολικής αξίας 120 ευρώ.