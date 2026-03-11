Δύο πτήσεις επαναπατρισμού σήμερα, από Ντουμπάϊ και Ντόχα

Η πρώτη από το Ντουμπάι αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα στις 6 το απόγευμα
Δυο πτήσεις επαναπατρισμού θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης και του ΥΠΕΞ.
Η πρώτη από το Ντουμπάϊ με εκτιμώμενη ώρα άφιξης στην Αθήνα στις 6 το απόγευμα με 503 άτομα (489 ενήλικοι και 14 παιδιά) και η δεύτερη από τη Ντόχα, στην οποία θα επιβαίνουν 275 άτομα.
Ποια είναι τα πλαφόν σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ – Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις- Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για την αισχροκέρδεια
Ουάσινγκτον: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Πάτρα- Δημοτικό Θέατρο: Τον επόμενο μήνα ο διαγωνισμός για τον ανάδοχο
