Πάτρα: Το κρέας στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι: μια… ακριβή ιστορία

Το κρέας, που παραδοσιακά αποτελεί τον πυρήνα του εορταστικού τραπεζιού, παραμένει και φέτος ο πρωταγωνιστής των αυξήσεων στα κρεοπωλεία της Πάτρας, με τους καταναλωτές να βλέπουν τις τιμές να «τσιμπάνε» σε όλα σχεδόν τα είδη.

Η εικόνα που σχηματίζεται στην αγορά είναι ξεκάθαρη. Το κρέας παραμένει ακριβό, οι καταναλωτές πιο επιφυλακτικοί και οι επαγγελματίες σε αναμονή για το πώς θα κινηθεί η ζήτηση τις επόμενες ημέρες.

Στα κρεοπωλεία της πόλης, η γαλοπούλα παραμένει στα περσινά επίπεδα, με την τιμή της να κυμαίνεται μεταξύ 10,50 και 11,50 ευρώ/κιλό, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, κάτι που προσφέρει μια μικρή «ανάσα» στους καταναλωτές.

Σε ό,τι αφορά το πρόβειο κρέας, η μαζική θανάτωση εκατοντάδων χιλιάδων προβάτων στη χώρα για τον περιορισμό της ευλογιάς έχει προκαλέσει έλλειψη και, κατά συνέπεια, υπάρχει αύξηση στην τιμή του, που κυμαίνεται από 13,50 έως 15,50 ευρώ/κιλό.

Το μοσχαρίσιο κρέας συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Όπως εξηγούν οι κρεοπώλες της Πάτρας, η πανευρωπαϊκή μείωση προσφοράς έχει εκτινάξει τις τιμές, που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα καθώς με κόκκαλο πωλείται μέχρι και 14 ευρώ/κιλό και χωρίς (η φέτα) φτάνει μέχρι και 16,50 ευρώ/κιλό.

«Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι καταναλωτές γίνονται πιο προσεκτικοί στις αγορές τους. Παράλληλα, ολοένα και περισσότεροι συγκρίνουν συστηματικά τις τιμές από μαγαζί σε μαγαζί, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή επιλογή» αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος των κρεοπωλών Αχαΐας Βασίλης Παναγιωτόπουλος.

Σε ό, τι αφορά το αρνί, όπου η διάθεση παραμένει επηρεασμένη από το ζήτημα της ευλογιάς, ο κ. Παναγιωτόπουλος στέλνει καθησυχαστικό μήνυμα προς τους καταναλωτές. «Ο κόσμος δεν θα πρέπει να φοβάται. Οι έλεγχοι και η επιτήρηση που γίνεται, σε σχέση με τον πρώτο καιρό, από τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και από εμάς είναι συνεχόμενη» επισημαίνει, υπογραμμίζοντας ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια του κρέατος.

Στο πλευρό των αγροτών

Ο Σύλλογος Κρεοπωλών Αχαΐας έδωσε το «παρών» στο μπλόκο των αγροτών την Δευτέρα, στην Περιμετρική της Πάτρας, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη στήριξή του στον αγροτικό κόσμο. Οι κρεοπώλες της περιοχής βρίσκονται στο πλευρό των παραγωγών, αναγνωρίζοντας πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες επηρεάζουν άμεσα και τη δική τους δραστηριότητα.

Όπως τονίζουν, τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και έχουν διαμορφωθεί μέσα από πραγματικές ανάγκες, οι οποίες σχετίζονται με το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου και τη μειωμένη κερδοφορία. Γι’ αυτό και θεωρούν απαραίτητο να δοθεί άμεση λύση από την Πολιτεία, ώστε να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας.