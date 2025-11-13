Αυξήθηκε εως και 30% σε έναν χρόνο η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος στην Πάτρα - ΒΙΝΤΕΟ

Ανοδικές παραμένουν οι τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος στην αγορά της Πάτρας, με τους καταναλωτές να πληρώνουν σήμερα από 14 έως 16,50 ευρώ το κιλό για κομμάτια χωρίς κόκκαλο.

Όσοι προτιμούν κομμάτια με κόκκαλο βρίσκουν ελαφρώς χαμηλότερες τιμές, γύρω στα 12 με 13 ευρώ, ενώ ο μοσχαρίσιος κιμάς στα συνοικιακά κρεοπωλεία διαμορφώνεται περίπου στα 13 ευρώ το κιλό. Οι επαγγελματίες του κλάδου αναφέρουν ότι οι τιμές δύσκολα θα αποκλιμακωθούν, καθώς το κόστος παραγωγής, μεταφοράς και ζωοτροφών παραμένει αυξημένο.

Παρά τις μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το σημείο πώλησης, η γενική εικόνα δείχνει ανθεκτικές τιμές στα κόκκινα κρέατα, που αποτυπώνονται και στα στοιχεία του πληθωρισμού. Συνολικά, τα κρέατα καταγράφουν αύξηση περίπου 10% σε ετήσια βάση και 30% ειδικά στο μοσχαρίσιο, γεγονός που επιβαρύνει αισθητά τα νοικοκυριά.

Σε αυτό το περιβάλλον, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει θέσει σε διαβούλευση νομοσχέδιο για τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία θα έχει ως αποστολή να ελέγχει τις τιμές, τη σήμανση των προϊόντων και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να περιορίσει φαινόμενα αθέμιτων πρακτικών και να ενισχύσει τη διαφάνεια, σε μια περίοδο που το καλάθι του νοικοκυριού παραμένει σταθερά «ακριβό».

Ο πρόεδρος των κρεοπωλών της Αχαΐας Βασίλης Παναγιωτόπουλος μίλησε για το θέμα στο thebest.