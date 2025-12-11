ΙΝΚΑ: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος θα είναι έως και 20% ακριβότερο, με κόστος 178,85 ευρώ για 4 άτομα

Με τις τιμές στα βασικά αγαθά να παρουσιάζουν αυξομειώσεις και τα νοικοκυριά να αναζητούν τρόπους εξοικονόμησης, η συζήτηση γύρω από το πόσο θα επιβαρυνθεί φέτος το γιορτινό μενού γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ.

Καθώς οι γιορτές πλησιάζουν, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι βρίσκεται στο επίκεντρο της οικογενειακής προετοιμασίας, όμως το φετινό κόστος αποτελεί για πολλούς ένα σημαντικό ερώτημα.

ΙΝΚΑ: Έως και 20% ακριβότερο φέτος το τραπέζι των Χριστουγέννων

Περίπου 16-20% ακριβότερο είναι φέτος το τραπέζι των Χριστουγέννων, σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΙΝΚΑ, το τραπέζι 4 ατόμων για την ημέρα των Χριστουγέννων κοστίζει φέτος 178,85 ευρώ, που αντιστοιχεί σε κόστος 44,71 ευρώ ανά άτομο. Πέρσι τα Χριστούγεννα ήταν 156,02 με τα ίδια είδη.

Η γαλοπούλα κοστίζει 26 ευρώ για δύο κιλά, τα αρνίσια παϊδάκια φτάνουν τα 34 ευρώ τα δύο κιλά, ενώ τα λουκάνικα υπολογίζονται σε 12 ευρώ το κιλό.

Στα λαχανικά, οι ντομάτες και τα αγγούρια έχουν τιμές 1,40 (το μισό κιλό) και 0,70 ευρώ (για 1 τεμάχιο) αντίστοιχα, τα καρότα 1 ευρώ το μισό κιλό και οι πατάτες 1,25 ευρώ το κιλό.

Στα τυριά, η φέτα κοστίζει 6,50 ευρώ το μισό κιλό και το κασέρι ή η γραβιέρα 9,90 ευρώ το μισό κιλό. Το εμφιαλωμένο κρασί 16 ευρώ το μπουκάλι, αναψυκτικά 8 ευρώ τα 8 βαζάκια και μπύρες 8,80 ευρώ τα 4 μπουκάλια.

Τα παραδοσιακά γλυκά, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, ανεβάζουν το κόστος κατά 19 ευρώ το κιλό, με επιπλέον 18 ευρώ για άλλα γλυκά το κιλό και 4,5 ευρώ για φρούτα, ενώ η γέμιση για τη γαλοπούλα φτάνει τα 17 ευρώ.

