Χριστούγεννα 2025: Τιμές «φωτιά» στο κρέας - Πόσο θα κοστίσει το γιορτινό τραπέζι

Με το χριστουγεννιάτικο τραπέζι να πλησιάζει, οι καταναλωτές έχουν ήδη ξεκινήσει τη δική τους έρευνα αγοράς, διαπιστώνοντας ότι οι τιμές στα βασικά κρέατα των γιορτών προκαλούν… πονοκέφαλο.

Η γαλοπούλα, το αρνί και το μοσχάρι –τα κλασικά «πρωταγωνιστικά» κρέατα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς– εμφανίζουν σημαντικές αυξήσεις. Σύμφωνα με κρεοπώλη που μίλησε στο OPEN, δεν αποκλείεται οι τιμές να ανέβουν ακόμη περισσότερο όσο πλησιάζουν οι γιορτές.

Αυτή τη στιγμή, οι τιμές κυμαίνονται ως εξής:

Το αρνί, που πέρσι κόστιζε περίπου 15 ευρώ το κιλό, φτάνει φέτος σχεδόν τα 18 ευρώ.

Η γαλοπούλα είναι κατά 1 ευρώ ακριβότερη, με τις πιο ποιοτικές επιλογές να αγγίζουν τα 13 ευρώ το κιλό.

Το μοσχάρι βρίσκεται ήδη στα 20 ευρώ το κιλό, από 15 ευρώ, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η άνοδος στη τιμή του μοσχαριού, καθώς στα μέσα Νοεμβρίου πωλούνταν μεταξύ 15 και 17 ευρώ το κιλό, δείχνοντας πόσο γρήγορα αλλάζει το τοπίο της αγοράς ενόψει των γιορτών.