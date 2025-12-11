Αττική Οδός: Χωρίς δίπλωμα και πινακίδες ο οδηγός μηχανής που παρέσυρε τροχονόμο

Χωρίς κρατική πινακίδα κυκλοφορίας εντοπίστηκε η μηχανή που παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο της Τροχαίας στην Αττική Οδό.

Παράλληλα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τροχαία, από τον 28χρονο είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης σε προγενέστερο χρόνο.

Από την ανωτέρω επικίνδυνη συμπεριφορά τραυματίστηκε και δεύτερος αστυνομικός, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Άνδρες της Τροχαίας Αττικής Οδού προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού μοτοσικλέτας, το πρωί της Πέμπτης (11/12).

Ο οδηγός, ενώ βρισκόταν σε στάση, ανέβηκε στη σέλα, πάτησε γκάζι για να φύγει και παρέσυρε τον τροχονόμο, ενώ συνάδελφοί του έσπευσαν, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας για το περιστατικό στην Αττική Οδό

«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποιήθηκε ειδική εξόρμηση πρωινές ώρες σήμερα (11-12-2025) επί της Αττικής Οδού, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), με σκοπό τον εντοπισμό οχημάτων που δε φέρουν κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης από ένστολο αστυνομικό.

Ειδικότερα, ο 28χρονος κατελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (11-12-2025) να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα σε οδικό τμήμα της Αττικής Οδού, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, χωρίς αυτή να φέρει κρατική πινακίδα κυκλοφορίας.

Ο οδηγός προκειμένου να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε έτερη δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Σημειώνεται, ότι από την συγκεκριμένη επικίνδυνη συμπεριφορά τραυματίστηκε και δεύτερος αστυνομικός.

Όπως διαπιστώθηκε, από τον 28χρονο είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης την 27-10-2025 από το Αστυνομικό Τμήμα Καματερού για χρονικό διάστημα -365- ημερών, καθώς είχε καταληφθεί να οδηγεί δίκυκλο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας.

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο -865- ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα -425- ημερών.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εν λόγω εξόρμησης βεβαιώθηκαν (38) παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για στέρηση ή δυσδιάκριτες κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, αφαιρέθηκαν -16- άδειες ικανότητας οδήγησης, -12- άδειες κυκλοφορίας και -10- κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί πρωινές ώρες της 12-12-2025 στον αρμόδιο Εισαγγελέα.»

