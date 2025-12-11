Αττική οδός: H στιγμή που μηχανή παρασέρνει τροχονόμο - ΒΙΝΤΕΟ

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης στη διάρκεια ελέγχων για δικυκλιστές που κινούνταν χωρίς δίπλωμα ή άδεια
Σοκαριστικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει την παράσυρση ενός τροχονόμου από οδηγό μοτοσικλέτας στην Αττική Οδό.
Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης (11/12), στη διάρκεια ελέγχων για δικυκλιστές που κινούνταν χωρίς δίπλωμα ή άδεια.
Κατά την απόπειρα αυτής της προσπάθειας του ο οδηγός της μηχανής παρέσυρε έναν τροχονόμο, ο οποίος προσπάθησε να τον σταματήσει από το να διαφύγει.
Στα επόμενα δευτερόλεπτα φαίνεται ο τροχονόμος να σέρνεται στο έδαφος και ο οδηγός της μηχανής να πέφτει σε αυτοκίνητο που ήταν ακινητοποιημένο στη δεξιά λωρίδα.
Ο τροχονόμος σηκώθηκε αμέσως από το οδόστρωμα. Τον οδηγό της μηχανής στη συνέχεια τον ακινητοποίησαν άλλοι ένστολοι που βρίσκονταν στο σημείο.
