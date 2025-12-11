Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δράση «Θα σε περιμένω σε κάθε διάλειμμα», στο πλαίσιο του Urban Fest 2025

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δράση με τίτλο «Θα σε περιμένω σε κάθε διάλειμμα» στο πλαίσιο του Urban Fest by RouteLab, σε συνεργασία με το Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00 το πρωί, στον χώρο του Μηχανουργείου – Πολυχώρος Πολιτισμού στην Πάτρα.

Το πρόγραμμα άνοιξε με την προβολή της ομώνυμης βραβευμένης ταινίας μικρού μήκους «Θα σε περιμένω σε κάθε διάλειμμα», η οποία διακρίθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Frames of New York Film Festival. Την ταινία παρουσίασαν οι νεαροί δημιουργοί της, Σάκης Αντύπας και Πάρης Κουλούρης, οι οποίοι μοιράστηκαν με το κοινό την εμπειρία και το ταξίδι τους πίσω από την κάμερα. Ακολούθησε η βράβευσή τους από τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Τάκη Παπαδόπουλο, ο οποίος εξήρε την προσπάθεια και το ταλέντο τους.

Στη συνέχεια, το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον κόσμο του Camera Zizanio – του φεστιβάλ που δίνει κάμερα σε παιδιά και νέους, μέσα από μια ζωντανή παρουσίαση του Μανώλη Μελισσουργού, καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ.

Με έναν ιδιαίτερα παιχνιδιάρικο και διαδραστικό τρόπο, ο Ανδρέας Βασιλόπουλος, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, μίλησε στους μαθητές για τα δικαιώματα που πρέπει να διεκδικούν, καταφέρνοντας να κερδίσει το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή τους. Ακολούθησε συζήτηση, όπου οι μαθητές εξέφρασαν σκέψεις, απορίες και προβληματισμούς.

Στη δράση συμμετείχαν περίπου 150 μαθητές από σχολεία της Αχαΐας, της Ηλείας, καθώς και μαθητές από Λύκειο της Κεφαλονιάς, δίνοντας έναν έντονα διαπεριφερειακό χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Στο τέλος της δράσης πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός για ένα τάμπλετ, προσφορά του Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το δώρο παρέδωσε η Υπεύθυνη του Europe Direct της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Μαρία Βουτσινά, η οποία ευχαρίστησε θερμά τους μαθητές για τη συμμετοχή και τον ενθουσιασμό τους.

Η δράση ανέδειξε τη δύναμη της νεανικής δημιουργίας, την αξία της συμμετοχής και του διαλόγου, αλλά και τη σημασία της ενδυνάμωσης των νέων μέσω της τέχνης και της ενημέρωσης.