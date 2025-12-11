Γρηγόρης Δημητριάδης: Συνάντηση με εκπροσώπους του κλάδου της εστίασης από όλη την Ελλάδα

Συνάντηση με εκπροσώπους του κλάδου της εστίασης από όλη την Ελλάδα, είχε ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Σε ανάρτησή του σημείωσε χαρακτηριστικά για τη συνάντηση ότι "οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν είναι πολλές".

Στη διάρκεια της συνάντησης των Συλλόγων Εστίασης από όλη την Ελλάδα, στη Χαλκίδα, ο κ. Δημητριάδης είχε μια ανοιχτή κουβέντα με τους εκπροσώπους τους για τα θέματα που υπάρχουν, καταγράφοντας τις ανάγκες και τις αγωνίες προκειμένου αυτές να μεταφερθούν, στην κατεύθυνση της διεκδίκησης κεντρικών λύσεων.