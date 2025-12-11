Ο Δήμαρχος επικαλέστηκε ενώπιον Κυρανάκη μελέτη που προβλέπει διέλευση τραμ από Ρήγα Φεραίου και Μαιζώνος!

Οι διάλογοι στη σημερινή συνεδρίαση υπό τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη, υπήρξαν απολαυστικοί. Κάποιοι δε εξ αυτών και αποκαλυπτικοί.

Θα εστιάσουμε στην κόντρα για το τραμ.

Ο κ. Κυρανάκης ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι θα δοθεί το ok από τον ΟΣΕ ώστε να εξυπηρετηθεί η ανάπλαση του θαλασσίου μετώπου της Πάτρας (ένα τμήμα του παραλιακού μετώπου ανήκει στον ΟΣΕ ο οποίος και θα πρέπει να συναινέσει ώστε να προχωρήσει η μελέτη της ανάπλασης), υπό την προϋπόθεση ότι θα περνάει από αυτό (από το θαλάσσιο μέτωπο δηλαδή) η γραμμή του τραμ.

Ήταν η στιγμή που ο δήμαρχος εξανέστη δηλώνοντας:

«Δεν θέλετε να προχωρήσει η ανάπλαση με αυτό που μας προτείνετε. Στο χωριό σας βάζετε μια σιδηροδρομική γραμμή μέσα στην πόλη; Εμείς έχουμε προμελέτη για τραμ. Δεν θα το βάλουμε μέσα στη θάλασσα. Ο κόσμος καταλαβαίνει γιατί τα λέτε. Η Πάτρα θα προχωρήσει όπως έχει σχεδιάσει η ίδια τη λύση», είπε ο κ. Πελετίδης.

Και εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον του πράγματος, το οποίο και αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος και όχι μόνο αυτός. Και ο σχεδιασμός της πόλης και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τα έργα και άλλα πολλά.

Το thebest.gr αναζήτησε την προμελέτη στην οποία αναφέρθηκε ο Δήμαρχος απαντώντας στον κ. Κυρανάκη (μελέτη στην οποία αναφέρεται συχνά τελευταία η Δημοτική Αρχή) και ανακάλυψε το εξής ενδιαφέρον: Ο τίτλος της μελέτης ήταν «ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕ ΤΡΑΜ». Ανατέθηκε από την Τραμ ΑΕ και ολοκληρώθηκε στις 23/12/2009.

Στις προδιαγραφές της ανάθεσης ήταν η διατύπωση προτάσεων για την κατασκευή Τραμ στην πόλη, χωρίς όμως να υπάρχει εμπλοκή του Σιδηροδρομικού Διαδρόμου του ΟΣΕ

Γι’ αυτό και μελετήθηκε η δυνατότητα κατασκευής εκτός αυτού του διαδρόμου.

Εις εκ των μελετητών ήταν ο γνωστός συγκοινωνιολόγος Δημήτρης Σαρδελιάνος ο οποίος παρίστατο στη σημερινή σύσκεψη και παρενέβη).

Η μελέτη του 2009 προέβλεπε τη διέλευση του τράμ, μέσω της Ρήγα Φεραίου και της Μαιζώνος! Ήταν η εποχή φυσικά που οι δύο δρόμοι δεν είχαν πεζοδρομηθεί, θεωρούνταν ακόμη οδικό δίκτυο και που οι κυκλοφοριακές ανάγκες της Πάτρας διέφεραν κατά πολύ σε σχέση με τα σημερινά κυκλοφοριακά της δεδομένα

Οι τελικές προτάσεις της μελέτης αποτυπώνονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα