Βουλγαρία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόζεν Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής του, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά των οικονομικών πολιτικών της χώρας και την αποτυχία της κυβέρνησης -όπως καταγγέλλουν διαδηλωτές- να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

Ο Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε την παραίτησή του σε τηλεοπτική διάγγελμα λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Η παραίτηση έρχεται λίγο πριν η Βουλγαρία ενταχθεί στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου και υπό το βάρος των διαμαρτυριών στην πρωτεύουσα και σε δεκάδες άλλες πόλεις.

Αφορμή για να βγει η βουλγαρική κοινωνία στους δρόμους, ήταν η κατάθεση προϋπολογισμού από την κυβέρνηση, στον οποίο όμως συμπεριέλαβε υψηλούς φόρους και εισφορές, ενώ ήταν ο πρώτος που σχεδιάστηκε «σε ευρώ», ενόψει ένταξης στην Ευρωζώνη.