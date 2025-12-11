Βουλγαρία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων

Η παραίτηση έρχεται λίγο πριν η Βουλγαρία ενταχθεί στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου
Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόζεν Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής του, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά των οικονομικών πολιτικών της χώρας και την αποτυχία της κυβέρνησης -όπως καταγγέλλουν διαδηλωτές- να καταπολεμήσει τη διαφθορά.
Ο Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε την παραίτησή του σε τηλεοπτική διάγγελμα λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Η παραίτηση έρχεται λίγο πριν η Βουλγαρία ενταχθεί στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου και υπό το βάρος των διαμαρτυριών στην πρωτεύουσα και σε δεκάδες άλλες πόλεις.
Αφορμή για να βγει η βουλγαρική κοινωνία στους δρόμους, ήταν η κατάθεση προϋπολογισμού από την κυβέρνηση, στον οποίο όμως συμπεριέλαβε υψηλούς φόρους και εισφορές, ενώ ήταν ο πρώτος που σχεδιάστηκε «σε ευρώ», ενόψει ένταξης στην Ευρωζώνη.
