Λίλι Κόλινς για Κυριάκο Μητσοτάκη: «Κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;»

Η Λίλι Κόλινς ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον, “Tonight Show Starring Jimmy Fallon” με αφορμή την κυκλοφορία του νέου κύκλου της σειράς “Emily in Paris”.

Μεταξύ άλλων η ηθοποιός αναφέρθηκε και στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στο γεγονός πως παρακολουθεί την σειρά.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο παρουσιαστείς αστειευόμενος είπε στην Λίλι Κόλινς πως “οι ηγέτες μαλώνουν για το Emily in Paris” αναφερόμενος στη Ρώμη και τον Εμανουέλ Μακρόν που “διεκδικούν” την ηρωίδα, αφού στην 5η σεζόν της σειράς η Emily μετακομίζει στην ιταλική πρωτεύουσα.

Τότε η ηθοποιός αποκάλυψε πως γνωρίζει ότι και ο Έλληνας πρωθυπουργός παρακολουθεί την σειρά.

«Ξέρετε, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δήλωσε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της γυναίκας του είναι το Emily in Paris και πως μετά από μια μεγάλη και δύσκολη μέρα στο γραφείο, επιστρέφει στο σπίτι και παρακολουθεί τη σειρά με τη γυναίκα του», προσθέτοντας: «Ήμουν σε φάση… Τι; Μια μεγάλη και δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;».