Emily in Paris: Στις 18 Δεκεμβρίου κάνει πρεμιέρα η 5η σεζόν

Το Netflix ανακοίνωσε την επιστροφή του «Emily in Paris», με την πέμπτη σεζόν να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου και με την Έμιλι (Λίλι Κόλινς) να μεταφέρεται αυτήν τη φορά στη Βενετία.
Στον επίσημο λογαριασμό της σειράς στο Instagram, ανέβηκαν μάλιστα, και τα πρώτα στιγμιότυπα από τη νέα σεζόν.
Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η Έμιλι, ως επικεφαλής πλέον του Agence Grateau Rome, θα κληθεί να αντιμετωπίσει νέες επαγγελματικές και ερωτικές προκλήσεις στη νέα της ζωή. Όμως, μια επαγγελματική ιδέα καταλήγει σε αποτυχία, προκαλώντας ρήγματα τόσο στην καριέρα της όσο και στις προσωπικές της σχέσεις.
Προσπαθώντας να ξαναβρεί ισορροπία, στρέφεται πιο έντονα στον γαλλικό τρόπο ζωής, μέχρι που ένα μυστικό απειλεί να ταράξει μία από τις πιο σημαντικές της σχέσεις. Μέσα από την ειλικρίνεια και την αυτογνωσία, η Έμιλι έρχεται πιο κοντά στους γύρω της και βρίσκει τη δύναμη να αγκαλιάσει νέες δυνατότητες.
Μαζί με τη Λίλι Κόλινς, στο καστ επιστρέφουν οι Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg και Michèle Laroque.
Δημιουργός και σεναριογράφος της σειράς είναι ο Darren Star, ενώ στην παραγωγή συμμετέχει και η ίδια η Λίλι Κόλινς. Την παραγωγή υπογράφουν επίσης οι Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss και Joe Murphy, με τη σειρά να αποτελεί συμπαραγωγή των MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions και Jax Media.
