Emily in Paris: Στις 18 Δεκεμβρίου κάνει πρεμιέρα η 5η σεζόν

Το Netflix ανακοίνωσε την επιστροφή του «Emily in Paris», με την πέμπτη σεζόν να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου και με την Έμιλι (Λίλι Κόλινς) να μεταφέρεται αυτήν τη φορά στη Βενετία.

Στον επίσημο λογαριασμό της σειράς στο Instagram, ανέβηκαν μάλιστα, και τα πρώτα στιγμιότυπα από τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η Έμιλι, ως επικεφαλής πλέον του Agence Grateau Rome, θα κληθεί να αντιμετωπίσει νέες επαγγελματικές και ερωτικές προκλήσεις στη νέα της ζωή. Όμως, μια επαγγελματική ιδέα καταλήγει σε αποτυχία, προκαλώντας ρήγματα τόσο στην καριέρα της όσο και στις προσωπικές της σχέσεις.