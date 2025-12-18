Η Λίλι Κόλινς μοιράστηκε φωτογραφίες από τα παρασκήνια της πέμπτης σεζόν του Emily in Paris

Η πέμπτη σεζόν του Emily in Paris κάνει πρεμιέρα σήμερα και η Λίλι Κόλινς δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από τα παρασκήνια στα social media.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς του Netflix ποζάρει με τους υπόλοιπους συντελεστές, μεταξύ των οποίων η Άσλεϊ Παρκ, άλλοτε με φόντο τον Πύργο του Άιφελ και άλλοτε την Παναγία των Παρισίων.

Τις εικόνες από τα παρασκήνια συνόδευε ένα σύντομο κείμενο στο οποίο η Κόλινς εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τους ανθρώπους που δούλεψαν για τη σειρά, αλλά και για τον κόσμο που την αγάπησε.

«Σήμερα είναι η μέρα! Η πέμπτη σεζόν είναι επίσημα δική σας, όπως και αυτή η μικρή ματιά στα παρασκήνια. Το να περιορίσω το υλικό σε 20 slides ήταν σχεδόν αδύνατο. Δεν υπάρχει ποτέ βαρετή στιγμή στο πλατό με αυτή την ομάδα. Νιώθω απίστευτη ευγνωμοσύνη για την οικογένεια του Emily in Paris και για όλους εσάς που το βλέπετε μονορούφι από τη στιγμή που ανέβηκε. Δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς εσάς! Απολαύστε το!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Λίλι Κόλινς