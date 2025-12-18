Πρίγκιπας Γουίλιαμ – Κέιτ Μίνλετον: Η τρυφερή χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2025

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον επέλεξαν για ακόμη μία φορά μια οικογενειακή φωτογραφία - «Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα» γράφουν στη λεζάντα
Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποκάλυψαν την παραδοσιακή τους χριστουγεννιάτικη κάρτα, ενόψει των γιορτών.
Φέτος, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον επέλεξαν για ακόμη μία φορά μια οικογενειακή φωτογραφία για τη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους, η οποία δημοσιεύτηκε το πρωί (18.12.2025), Στο στιγμιότυπο, το ζευγάρι κάθεται σε ένα λιβάδι μαζί με τα παιδιά του, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, χαμογελώντας πλατιά.
«Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα» γράφουν στη λεζάντα, διευκρινίζοντας ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε τον περασμένο Απρίλιο από τον φωτογράφο Τζος Σίνερ.
Η φωτογραφία δείχνει τον Γουίλιαμ και την Κέιτ να χαμογελούν καθισμένους στο γρασίδι με τα παιδιά τους, ενώ η πριγκίπισσα αγκαλιάζει τον Τζορτζ. Η Σάρλοτ ακουμπάει το κεφάλι της στον ώμο του πατέρα της και κρατιέται από το μπράτσο του, ενώ ο Λούις σε χαλαρή πόζα ξαπλώνει ανάμεσα στα πόδια του Γουίλιαμ.
