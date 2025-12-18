Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Το μεσημέρι το «τελευταίο αντίο» στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

Το μεσημέρι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας στον Αλμπέρτο Εσκενάζη συγγενείς και φίλοι.

Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών, στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.

Όπως γνωστοποίησε χθες ο Σπύρος Μπιμπίλας η τελετή θα γίνει σήμερα, Πέμπτη στις 13:30.

«Αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας φίλο και ταλαντούχο συνάδελφο, έναν από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους της θεατρικής μας οικογένειας Πέμπτη στη 1.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας… Θα τον θυμόμαστε όλοι με άπειρη αγάπη και θαυμασμό…».

Η κόρη του, Σάρα Εσκενάζυ, έκανε την Τετάρτη (17/12/25) μία ανάρτηση, για να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη συμπαράστασή του.

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλεια μας» έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, με απόφαση της οικογένειας, εκφράστηκε η επιθυμία αντί για στεφάνια, να γίνουν δωρεές για το σπίτι του ηθοποιού, τιμώντας έτσι τη μνήμη του μέσα από μια πράξη προσφοράς.