ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ από την επίσημη πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ «Από τι είμαστε φτιαγμένοι»

Πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ με τίτλο «Από τι είμαστε φτιαγμένοι» σε σκηνοθεσία Σιαμάκ Ετεμάντι σε μια βραδιά γεμάτη χαρά και συγκίνηση, μετά τις προβολές του σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.

Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, άτομα με αναπηρίες, φίλοι του σινεμά, εκπρόσωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας, δημοσιογράφοι και καλεσμένοι από τον καλλιτεχνικό χώρο παρακολούθησαν την πρεμιέρα της νέας ταινίας που στόχο έχει να μιλήσει για τη σεξουαλική ζωή των ατόμων με αναπηρία και να ανοίξει διάλογο για τον έρωτα και την κατάργηση των διαφορών μπροστά στο ερωτικό συναίσθημα.

Ο Γιάννης Καλφακάκος, Αντιπρόεδρος της Tanweer, στον εναρκτήριο λόγο του, ευχαρίστησε συμπαραγωγούς και συνεργάτες για την υποστήριξή τους στην ταινία και τόνισε ότι πρόκειται για μια ταινία που μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους θεατές μέσα από τις προσωπικές ιστορίες των συμμετεχόντων.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Σιαμάκ Ετεμάντι, ευχαρίστησε εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας τους παρευρισκόμενους και μοιράστηκε τη χαρά του που το «Από τι είμαστε φτιαγμένοι» ξεκινά το ταξίδι του προς το κοινό.

Ο Άρης Κατσούλης, η Κατερίνα Βρανά, η Κωνσταντίνα Αλεξανδρίδου, ο Γιώργος Χριστάκης και πολλά ακόμη από τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ καθώς και συντελεστές του παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Το «Από τι είμαστε φτιαγμένοι» δίνει ραντεβού στις κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου σε διανομή της Tanweer.

Σύνοψη

Ο Άρης, ένας νέος τετραπληγικός φοιτητής ψυχολογίας, ξεκινά την πτυχιακή του εργασία για τα στερεότυπα γύρω από τη σεξουαλικότητα των ατόμων με αναπηρία - μια έρευνα που εξελίσσεται σε πενταετές προσωπικό ταξίδι. Αναζητώντας απαντήσεις για την επιθυμία, την οικειότητα (intimacy) και τη σεξουαλικότητα, ο Άρης γνωρίζει ανθρώπους που αλλάζουν την οπτική του: από την Κατερίνα Βρανά μέχρι τον Δημήτρη Ζώρζο, τον πρώτο επαγγελματία σεξουαλικό βοηθό στην Ελλάδα, από νεαρά ζευγάρια στα πρώτα βήματα της σχέσης τους έως συντρόφους ζωής που βίωσαν την απώλεια των αγαπημένων τους. Μεταβαίνοντας από την προσωπική αναζήτηση σε μια συλλογική εξερεύνηση της επιθυμίας και της σεξουαλικότητας, η ταινία αμφισβητεί καθιερωμένες αντιλήψεις και διευρύνει τα όρια του τι θεωρείται επιθυμητό και ποιος θεωρείται φορέας επιθυμίας.

Σημείωμα σκηνοθέτη

«Γνώρισα τον Άρη πριν από έξι χρόνια, στη διάρκεια ενός μικρού κινηματογραφικού πρότζεκτ για την αναπηρία και τον αθλητισμό. Καθώς ταξιδεύαμε μαζί για τις ανάγκες των γυρισμάτων, μου μίλησε για την πτυχιακή του εργασία, μια έρευνα γύρω από τα στερεότυπα που περιβάλλουν τη σεξουαλική ζωή των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα. Πολύ γρήγορα έγινε σαφές ότι η έρευνά του ήταν βαθιά προσωπική: ένας τρόπος να αντιμετωπίσει τους δικούς του φόβους και τα δικά του ερωτήματα. Όσο τον άκουγα, συνειδητοποιούσα πόσο κοινές ήταν πολλές από αυτές τις αγωνίες. Η αναπηρία του λειτουργούσε σαν μεγεθυντικός φακός για ανασφάλειες που όλοι κουβαλάμε. Από αυτές τις συζητήσεις γεννήθηκε η ιδέα της ταινίας.

Τι είναι αυτό με το οποίο ερωτευόμαστε; Ένα «τέλειο» σώμα; Ένα όμορφο μυαλό; Μια μυρωδιά, μια παρουσία, μια ανεπιτήδευτη ζωτικότητα; Τι είναι ο έρωτας και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτόν; Είναι δικαίωμα ή δώρο; Στην ελληνική μυθολογία και κουλτούρα, ο έρωτας αντιμετωπίζεται διαχρονικά ως μια παραλυτική δύναμη, μια κατάσταση που εξισώνει τους πάντες, καταργώντας τις διαφορές και τοποθετώντας μας στην ίδια ευάλωτη θέση: αυτή του ερωτευμένου.

Η ταινία ακολουθεί τον Άρη από την αποφοίτησή του και έπειτα, σε ένα πιο προσωπικό ταξίδι, καθώς συναντά ανθρώπους των οποίων η εμπειρία της αναπηρίας έχει διαμορφώσει την ερωτική τους ζωή. Ανάμεσά τους ο Δημήτρης Ζώρζος, ο πρώτος Έλληνας σεξουαλικός βοηθός για άτομα με αναπηρία· ο Γιώργος και η Έλλη, ένα διαφορετικά ικανός ζευγάρι (inter-abled) με μια ιστορία αγάπης που εκτείνεται σε τρεις δεκαετίες και δύο ηπείρους· και η Κατερίνα Βρανά, μία από τις πιο γνωστές Ελληνίδες stand-up κωμικούς, που έχει ενσωματώσει την αναπηρία της στον πυρήνα της κωμωδίας της. Με κάθε συνάντηση, ένα ακόμη κομμάτι του παζλ μπαίνει στη θέση του. Η ταινία δεν αναζητά οριστικές απαντήσεις, αλλά θέτει το ερώτημα τι σημαίνει να αγαπάς, να επιθυμείς και, τελικά, να είσαι άνθρωπος: τρωτός, ευάλωτος, αλλά γεμάτος ζωή και επιθυμία». - Σιαμάκ Ετεμάντι, Σκηνοθέτης

Credits

Συμμετέχουν: Άρης Κατσούλης, Κωνσταντίνα Αλεξανδρίδου, Γιώργος Χριστάκης, Έλλη Μπογιάκη, Γωγώ Ρουκουτάκη, Θεανώ Κόντα, Μαρίζα Τερζοπούλου, Gerald Stakaj, Κατερίνα Βρανά, Δημήτρης Ζώρζος.

Μια παραγωγή της AEGOS FILMS

Σκηνοθεσία & Παραγωγή ΣΙΑΜΑΚ ΕΤΕΜΑΝΤΙ

Σε συμπαραγωγή με @ ΕΚΚΟΜΕΔ @ERT @AVE A.E με την Συμμετοχή HERETIC

Σενάριο: ΣΙΑΜΑΚ ΕΤΕΜΑΝΤΙ, ΠΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ

Μοντάζ: ΠΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

Έρευνα: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Story: ΣΙΑΜΑΚ ΕΤΕΜΑΝΤΙ

Οργάνωση παραγωγής: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ, ΝΤΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Έρευνα: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Ηχοληψία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

Μιξάζ ήχου ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗΣ

Σχεδιασμός ήχου: ΒΑΛΙΑ ΤΣΕΡΟΥ

Post-Production Services Εικόνας: AN MAR FILM LAB

Color Grading: ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Σχεδιασμός αφίσας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΙΒΑΚΟΣ

Executive Producers: ΑΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ

Associate Producer: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ

Διανομή: Tanweer Alliances S.A.

Impact producers: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ, ΣΙΑΜΑΚ ΕΤΕΜΑΝΤΙ

Impact campaign συνεργάτες: NEANIKO ΠΛΑΝΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ : ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

Διάρκεια: 98 λεπτά.

Η ταινία βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026.

Το φωτογραφικό υλικό εστάλη από την εταιρεία Tanweer.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ