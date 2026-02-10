Στις 12/2 στις Ελληνικές αίθουσες το ντοκιμαντέρ «Από τι είμαστε φτιαγμένοι»

"Από τι Είμαστε Φτιαγμένοι", τιτλοφορείται το Ντοκιμαντέρ Ελληνικής παραγωγής 2025, διάρκειας 98 λεπτών, σε σκηνοθεσία: Σιαμάκ Ετεμάντι που βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 & είναι μία ταινία που πραγματεύεται την ιστορία του Άρη, ενός νεαρού τετραπληγικού φοιτητή ψυχολογίας, ο οποίος ξεκινά την πτυχιακή του στα στερεότυπα που περιβάλλουν τη σεξουαλικότητα των ατόμων με αναπηρία, με την έρευνά του να μεταμορφώνεται σε ένα πενταετές προσωπικό ταξίδι.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο Άρης, ένας νέος τετραπληγικός φοιτητής ψυχολογίας, ξεκινά την πτυχιακή του πάνω στα στερεότυπα που περιβάλλουν τη σεξουαλικότητα των ατόμων με αναπηρία. Αναζητώντας απαντήσεις για την επιθυμία, την οικειότητα και τη σεξουαλικότητα, ο Άρης συναντά ανθρώπους που αλλάζουν την οπτική του: από την κωμικό Κατερίνα Βρανά μέχρι τον Δημήτρη Ζώρζο, τον πρώτο επαγγελματία σεξουαλικό βοηθό στην Ελλάδα, και από νεαρά ζευγάρια στα πρώτα τους βήματα μέχρι συντρόφους ζωής που βίωσαν την απώλεια.

Πραγματοποιώντας τη γενναία μετάβαση από το προσωπικό στο καθολικό, η ενδιαφέρουσα αυτή ταινία αμφισβητεί στερεότυπα και επαναπροσδιορίζει τα όρια του τι θεωρείται επιθυμητό, ποθητό και αποδεκτό, προβαίνοντας σε μια εξερεύνηση του έρωτα και του ερωτικού σώματος μέσα από το πρίσμα της αναπηρίας.

Το Ντοκιμαντέρ του Σιαμάκ Ετεμάντι (είχε γυρίσει πριν μερικά χρόνια την ταινία μυθοπλασίας «Παρί»), είναι μια θαρραλέα έρευνα της σεξουαλικότητας και του ερωτισμού στα άτομα με αναπηρία.

*Η κωμικός stand up Κατερίνα Βρανά που μιλά στο ντοκιμαντέρ "Από τι Είμαστε Φτιαγμένοι", ως γνωστόν θα παρουσιάσει μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μπέτυ Μαγγίρα τους 2 ημιτελικούς και τον τελικό στην ΕΡΤ για την επιλογή του ελληνικού τραγουδιού για την φετινή Γιουροβίζιον, αποτελώντας πραγματικά μία καινοτομία και μία θαρραλέα κίνηση συμπερίληψης & σεβασμού των ατόμων με αναπηρία.

Ο Σιαμάκ Ετεμάντι μιλώντας στο gr.euronews.com, ανέφερε πως "είναι πολύ βίαιο να αποκλείεις έναν ανάπηρο συνάνθρωπό σου από το ερωτικό παιχνίδι". Ο Ετεμάντι είναι Ιρανός σκηνοθέτης, που ζει πάνω από τρεις δεκαετίες στη χώρα μας, και το "Από τι είμαστε φτιαγμένοι" είναι η πρώτη του ταινία τεκμηρίωσης.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ