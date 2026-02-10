Πάτρα: Παρουσιάζεται απόψε το βιβλίο "Οριακές αντιστάσεις: Κριτικές προσεγγίσεις της μετανάστευσης"

Το βιβλίο με τίτλο "Οριακές αντιστάσεις: Κριτικές προσεγγίσεις της μετανάστευσης", ένα δοκίμιο σε επιμέλεια των Νέλλης Καμπούρη, Όλγας Λαφαζάνη παρουσιάζεται απόψε Τρίτη 10-2-2026 στις 20.00 στο χώρο του βιβλιοπωλείου Πίξελbooks στην Κανακάρη 185 στην Πάτρα.

Θα μιλήσουν οι Δώρα-Δήμητρα Τελώνη, Νάντια Κουλουμπή, Αργύρης Αρχάκης και οι επιμελήτριες του βιβλίου.

Μπορούμε να ξεφύγουμε από τις εικόνες και τους λόγους που παρουσιάζουν τη μετανάστευση ως πρόβλημα ή κρίση; Μπορούμε να σκεφτούμε πέρα από τον ανθρωπισμό και τη συμπόνια; Μπορούμε να συλλάβουμε τη μετανάστευση ως μια μορφή αντίστασης απέναντι στις παγκόσμιες κοινωνικές, ταξικές, έμφυλες και πολιτικές ανισότητες; Σε μια εποχή όπου ο ρατσισμός αποκτά θεσμική υπόσταση, η άκρα δεξιά κερδίζει διαρκώς έδαφος και τμήματα της αριστεράς προσεγγίζουν το ζήτημα με αμηχανία ή αποστασιοποίηση, τα δώδεκα κείμενα αυτού του βιβλίου επιχειρούν να θέσουν τους μετανάστες και τις μετανάστριες στο επίκεντρο του κοινωνικού ανταγωνισμού.

Οι συγγραφείς ανιχνεύουν τις πολλαπλές σχέσεις της μετανάστευσης με το έθνος, το κράτος, την ιστορία, τα σύνορα, την εργασία, το φύλο, τον χώρο, την κρίση, τα καθεστώτα διακυβέρνησης, καθώς και με τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Στόχος του βιβλίου είναι να κάνει ένα βήμα πίσω από τη συγκυρία και να σταθεί κριτικά απέναντι στις άρρητες παραδοχές των ηγεμονικών λόγων και πολιτικών που παρουσιάζονται σήμερα ως αυτονόητες και δεδομένες.

Συγγραφείς:

Κώστας Γούσης | Νέλλη Καμπούρη | Μπερντ Κάσπαρεκ | Όλγα Λαφαζάνη | Ρεγγίνα Μαντανίκα | Σάντρο Μετσάντρα | Δημήτρης Παρσάνογλου | Ραναμπίρ Σαμαντάρ | Νίκολας Ντε Τζένοβα | Χάρης Τσαβδάρογλου | Βασίλης Σ. Τσιάνος.