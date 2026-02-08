Πολύεδρο: Πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις την εβδομάδα 9–14 Φεβρουαρίου

Με ενδιαφέρουσες πολιτιστικές δράσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Πολύεδρου την εβδομάδα 9 έως 14 Φεβρουαρίου, με εικαστικές εκθέσεις, λογοτεχνικές συναντήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας συνεχίζεται η έκθεση με τίτλο «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου», μια ομαδική εικαστική παρουσίαση που περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, εφαρμογών και φωτογραφίας.

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στις 7:00 το απόγευμα, η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας προσκαλεί το κοινό σε συζήτηση γύρω από το βιβλίο «Εφτακόσιοι φοίνικες φυτεμένοι στο ίδιο σημείο» του Jose Balza, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σμίλη.

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 6:00 μ.μ., συνεχίζονται οι δημιουργικές συναντήσεις με τίτλο «Με βελόνα και κλωστή», όπου οι συμμετέχοντες πλέκουν, κεντούν, ράβουν, μπαλώνουν και συζητούν σε ένα ζεστό και δημιουργικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, από τις 10:30 έως τις 12:30, με την εκπαιδευτική δράση για παιδιά «Αποκριάτικες γιρλάντες». Οι μικροί φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν και να δημιουργήσουν πολύχρωμες αποκριάτικες γιρλάντες χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά, διακοσμώντας με φαντασία τον χώρο τους.

Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο πολιτιστικό πρόγραμμα της εβδομάδας και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.