Η νέα περιπέτεια σε σκηνοεθσία Γκάι Ρίτσι "In the Grey" τον Απρίλιο στις αίθουσες

Η νέα καταιγιστική περιπέτεια δράσης με τίτλο "In the Grey", με τη σκηνοθετική σφραγίδα του 57χρονου Βρετανού δημιουργού Γκάι Ρίτσι (Δύο Καπνισμένες Κάνες, Η Αρπαχτή) θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες αμέσως μετά το Πάσχα, στις 16 Απριλίου 2026 σε διανομή της The Film Group.

Πρωταγωνιστoύν οι υποψήφιοι για Όσκαρ Τζέικ Τζίλενχαλ (Brokeback Mountain, Νυχτερινός Ανταποκριτής) και Ρόζαμουντ Πάικ (Gone Girl, Die Another Day) μαζί με τον Χένρι Καβίλ (Mission: Impossible - Fallout, Batman vs Superman: Dawn of Justice) και την Έιζα Γκονζάλεζ (Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Baby Driver).

To καστ συμπληρώνει ο Κρίστοφερ Χίβγιου (Game of Thrones, Ανωτέρα Βία) και ο βραβευμένος με Όσκαρ Φίσερ Στίβενς (Song Sung Blue, The Cove).

Μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά της παγκόσμιας σκηνής, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή αλλά και να χειρίζεται αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά. Όταν ένας αδίστακτος τύραννος αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων, η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω σε μια αποστολή που για οποιοδήποτε άλλον θα ήταν αυτοκτονική. Αυτό που ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής, εξαπάτησης και επιβίωσης.

Σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι σταθερό και οι συμμαχίες αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, η ταινία In The Grey συνδυάζει εκρηκτική δράση με έξυπνο χιούμορ στο αυθεντικό στυλ του Γκάι Ρίτσι. Κάθε κίνηση μπορεί να αποδειχθεί μοιραία, κάθε συμφωνία προδίδεται, κάθε σύμμαχος έχει κρυφά κίνητρα και το σχέδιο μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή.

“Ο Γκάι είναι ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς όλων των εποχών όταν πρόκειται για δράση που είναι ταυτόχρονα διασκεδαστική και καθηλωτική”, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Κράμερ, πρόεδρος της εταιρίας διανομής Black Bear Pictures στην Αμερική. “Το In the Grey συμπυκνώνει απόλυτα το χαρακτηριστικό του στυλ και το έξυπνο χιούμορ του, ενώ διαθέτει και ένα εξαιρετικά ταλαντούχο καστ, με επικεφαλής τους Τζέικ, Χένρι και Έιζα”.

Σκηνοθεσία: Γκάι Ρίτσι.

Είδος: Δράσης, Δράμα.

To "In the Grey" όπου ο Guy Ritchie υπογράφει & το σενάριο, θα βγει στις αίθουσες των ΗΠΑ στις 10 Απριλίου 2026.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ