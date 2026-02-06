Οι ΣΦήΓΚΕΣ έκλεψαν τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα του «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό

Σε ένα κατάμεστο Θέατρο «Πάνθεον», μέσα σε κλίμα γιορτής, γέλιου και θεατρικής ζωντάνιας, πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της κωμωδίας «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» από τις ΣΦήΓΚΕΣ, σηματοδοτώντας δυναμικά την έναρξη των παραστάσεων.

Από τα πρώτα λεπτά, το κοινό παρασύρθηκε στον γρήγορο ρυθμό, τις συνεχείς μεταμορφώσεις, τη ζωντανή μουσική και το ευρηματικό χιούμορ της παράστασης, ανταποκρινόμενο με αβίαστο γέλιο και έντονη συμμετοχή, ενώ στο φινάλε οι συντελεστές ανταμείφθηκαν με παρατεταμένο και θερμό χειροκρότημα.

Η παράσταση, εμπνευσμένη από το θρυλικό κινηματογραφικό «Μερικοί το προτιμούν καυτό», μεταφέρει το κοινό στο 1929, σε έναν κόσμο όπου οι παρεξηγήσεις, οι μεταμφιέσεις και οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη, δημιουργώντας ένα απολαυστικό θεατρικό παιχνίδι ταυτότητας, φύλου και ρόλων. Οι ΣΦήΓΚΕΣ, με έντονη σκηνική ενέργεια και δουλεμένη συλλογική παρουσία, αποδεικνύουν ότι το κλασικό χιούμορ μπορεί να παραμένει ζωντανό, φρέσκο και απόλυτα σύγχρονο.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η σκηνοθετική ματιά της Βικτωρίας Αγγελοπούλου, η οποία, υπογράφοντας τη διασκευή, τη σκηνοθεσία και τα κουστούμια, μετατρέπει το κινηματογραφικό υλικό σε μια απίθανη θεατρική εμπειρία, βασισμένη στον ρυθμό, στο σώμα, στη μουσική και στο ακριβές κωμικό timing. Οι «πινελιές» του Κωνσταντίνου Μάγνη στο κείμενο ενισχύουν τον σύγχρονο, «πιπεράτο» χαρακτήρα της παράστασης.

Το παρών στην πρεμιέρα έδωσαν οι Αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας Τάκης Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Αντωνόπουλος και Άννα Μαστοράκου, καθώς και ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Πατρέων Απόστολος Αγγελής και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Παύλος Σκούρας, οι οποίοι συνεχάρησαν τους συντελεστές για το αποτέλεσμα και τη δυναμική της παραγωγής.

Η παράσταση «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» ξεδιπλώνεται ως μια λαμπερή κωμωδία συνόλου, όπου η μουσική, ο χορός, οι γρήγορες αλλαγές ρόλων και η θεατρική υπερβολή συνυπάρχουν σε μια σκηνική γιορτή που προσκαλεί το κοινό να παίξει μαζί της.

Οι παραστάσεις συνεχίζονται στο Θέατρο «Πάνθεον», κάθε μέρα έως και τις 9 Φεβρουαρίου, στις 21.15, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια κωμωδία υψηλής, απολαυστικής, ενέργειας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΡΙΜΙΛΛΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΕΡΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣH - PROM VIDEO: NOISE BOX ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΣΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΟΤΩΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΙΝΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΜΙΩΝ: ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΟΛΟΙ

ΤΖΟ-ΖΟΖΕΦΙΝ: ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΑΚ-ΔΑΦΝΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΥΓΚΑΡ: ΡΕΤΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΘΡΙΝ: ΣΑΝΤΡΑ ΣΑΒΒΑΝΗ

ΜΠΙΣΤΟΚ: ΝΙΚΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ

ΜΠΙΖΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΛΟΣ

ΜΑΙΡΗ-ΛΟ: ΧΑΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΟΥΣΗ: ΝΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑ

ΜΑΦΙΟΖΟΙ:

ΤΖΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ, ΝΑΝΣΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ, ΑΛΕΞΙΑ

ΚΑΜΠΟΥΡΗ, ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ

ΑΛΑΝΙΑ:

ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ- ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ

ΟΡΧΗΣΤΡΑ:

ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑ, ΝΑΝΣΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ, ΜΑΝΤΩ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ,

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΛΗ, ΣΑΝΤΡΑ ΣΑΒΒΑΝΗ

ΧΟΡΟΣ:

ΤΖΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΚΟΝΕΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ

ΠΙΣΚΟΠΑΚΗ

ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΕΣ:

ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΕΜΙΡΗ, ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ

Εισιτήρια στο ticketservices. gr και στο ταμείο του Θεάτρου «Πάνθεον» ώρες 18.00-21.30