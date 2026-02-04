Πάτρα: Αναβολή της θεατρικής παράστασης «Ουρανός Κλειδωμένος» στις Γραμμές Τέχνης

Από το θέατρο Γραμμές Τέχνης (Μαιζώνος 271, Πάτρα) ανακοινώνεται η αναβολή των προγραμματισμένων θεατρικών παραστάσεων του έργου «Ουρανός Κλειδωμένος» που είχαν προγραμματιστεί για το χρονικό διάστημα 6, 7, 8 και 13, 14 και 15/2/2026, λόγω ασθενείας μίας ηθοποιού.

Η παραγωγή και η ομάδα της εύχεται σύντομη ανάρρωση, έτσι ώστε σύντομα να προγραμματιστούν νέες παραστάσεις.

Όσοι είχαν κάνει κρατήσεις, θα ειδοποιηθούν προσωπικά.

Το θεατρικό έργο «Ουρανός Κλειδωμένος» έχει σκηνοθετήσει η Μαριλένα Τρακαλιάνη.

Σενάριο: Βάλια Πλώτα.

Παίζουν οι: Σάντυ Πατσαούρα, Βάλια Πλώτα, Μαριλένα Τρακαλιάνη.

Χορογραφίες- Κινησιολογία: Σάντυ Πατσαούρα.

Στο έργο, τρεις γυναίκες αφηγούνται τις αναμνήσεις μίας αιχμάλωτης πολέμου, μίας τραγικής συζύγου και μητέρας η οποία παρουσιάζεται ως κεντρικό σύμβολο της απώλειας, της μνήμης και της ψυχικής αντοχής των πολιτών που υφίστανται τα βάρη του πολέμου χωρίς να πολεμούν. Είναι μία προσπάθεια, αυτά τα “βουβά” πρόσωπα να ακουστούν.

Πρωτότυπη μουσική: Αυγουστίνος Κιζινόπουλος