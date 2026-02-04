Δημόσιες ευχαριστίες του "Ρεφενέ" για το επιτυχημένο 18ο Φεστιβάλ σάτιρας "Μώμος ο Πατρεύς"

Ο 18ος Μώμος ο Πατρεύς (το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων) πέρασε στην ιστορία αφήνοντας, κατά γενική ομολογία, τις καλύτερες των εντυπώσεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες ερασιτεχνικούς θιάσους και στο Πατρινό κοινό.

Οι παραστάσεις του Αφιερώματος (Παρασκευή 30/1/2026) και τα σατιρικά δρώμενα που διαγωνίστηκαν για το βραβείο Κοινού (Σάββατο 31/1) διαφήμισαν τη Πάτρα του Καρναβαλιού στο πανελλήνιο αναδεικνύοντας τον εθελοντισμό και τη συνεργασία μεταξύ 11 θιάσων από όλη τη χώρα με στόχο την Σάτιρα και τη διασκέδαση, μέσα από τη μαγεία του θεάτρου.

Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Όλες οι αποστολές των θιάσων επέστρεψαν στις πόλεις τους, ενθουσιασμένες από την φιλοξενία και την «μεγάλη αγκαλιά» που βρήκαν στη Πάτρα. Στη ξενάγηση της Κυριακής –στο Καρναβαλικό Συνεργείο και την Αχαΐα Κλάους- το λεωφορείο ήταν γεμάτο και κανείς δεν ήθελε να πάρει το δρόμο του γυρισμού.

«Και του Μώμου» -άκουγες- ως τελευταίο «αντίο»… «Και του χρόνου» δηλαδή, πάλι εδώ… στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας «Μώμος ο Πατρεύς», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση από το Ερασιτεχνικό σχήμα Πάτρας Ρεφενέ!

Για να έχουμε βέβαια αυτό το αποτέλεσμα, συνεχίζει η ανακοίνωση, πολλοί συνεργάστηκαν κι ακόμα περισσότεροι έμειναν ανώνυμοι, ωστόσο… η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ αποτείνει τον οφειλόμενο σεβασμό και τις ευχαριστίες:

Στον δήμαρχο Πατρέων, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους άξιους καλλιτέχνες του Καρναβαλικού Συνεργείου & την ομάδα εθελοντών του Δήμου Πατρέων.

Στην ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας και ιδιαίτερα στον πρόεδρο της Κο Π. Σκούρα, τον αντιπρόεδρο Κο Κ. Δραγώτη και ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στους άξιους υπαλλήλους Κα Μ. Κυριακοπούλου (υπεύθυνη της εκδήλωσης), Κα Μ. Μπέλεχα (προϊστάμενη του λογιστηρίου), Κο Γιάννη Μουγκολιά (υπεύθυνο τύπου), Κυρία Γιάννα Τσιντώνη που φροντίζει και περιποιείται τον ξενώνα.

Στον πρόεδρο του Πολιτιστικού οργανισμού Κο Α. Αγγελή και τον άξιο συνεργάτη του Τάσο Παπαδόπουλο.

Στο «Χορευτικό Τμήμα» του δήμου Πατρέων και προσωπικά στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Κο Χ. Γιαννόπουλο.

Στην «Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων Μουσικοσυνθετών θεάτρου και Μεταφραστών».

Στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Στην Επιτροπή Επιλογής του Φεστιβάλ:

Παναγοπούλου Αλεξάνδρα, εκπρόσωπο ΕΣΗΕΠΗΝ, δημοσιογράφο.

Δραγώτη Κώστα, εκπρόσωπο ΚΕΔΗΠ.

Στιβανάκη Ευανθία, ομότιμη καθηγήτρια θεατρολογίας Ε.Κ.Π.Α.-σκηνοθέτδα.

Βλαχάκη Συγκλητική, εκπρόσωπο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας Θεατρολόγο.

Βούλτσο Διονύση, σκηνοθέτη-ηθοποιό.

Στην Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ:

Στιβανάκη Ευανθία ομότιμη καθηγήτρια θεατρολογίας Ε.Κ.Π.Α.-σκηνοθέτδα.

Βλαχάκη Συγκλητική, εκπρόσωπο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας Θεατρολόγο.

Βούλτσο Διονύση, σκηνοθέτη- ηθοποιό.

Στη διεύθυνση του θεάτρου «Πάνθεον» και τον Αλέξανδρο, το φωτιστή.

Στην οργανώτρια εκδηλώσεων Μαρία Αλανιάδη και στον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του καρναβαλικού Συνεργείου και Δάσκαλο Δημήτρη Βούρτση.

Στη διεύθυνση του συγκροτήματος της Αχαΐα Κλάους και τους υπαλλήλους της.

Στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Πάτρας κ. Ανδρέα Μανωλόπουλο & κ.Χρήστο Παπανδρέου.

Στο Coffee Island : Κατάστημα Μαιζώνος & Φιλοποίμενος (κ. Μαστoρόπουλο Δημοσθένη)

Στο Κο Φλουσκούνη και τους μαγείρους του.

Στα ΜΜΕ της Πάτρας (έντυπα και ηλεκτρονικά)

Σ’ όλους εκείνους που βρέθηκαν δίπλα μας σε κρίσιμες στιγμές, ανώνυμοι και πρόθυμοι να μας βοηθήσουν κατά τη μπόρεση τους.

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια ευχή: «Να βρεθούμε και του χρόνου» σε όλες τις ομάδες που έλαβαν μέρος στον 18ο Μώμο, είτε προκρίθηκαν στους τελικούς είτε όχι.

Όλες οι φετινές υποψηφιότητες του Μώμου 2026 (Ζωντανού και Διαδικτυακού), εξάλλου, θα βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Πατρινού Καρναβαλιού https://www.carnivalpatras.gr/event/momos-2026-diagonistiko/ και θα παραμείνουν εκεί για έναν ολόκληρο χρόνο.

Η ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ερασιτεχνικού σχήματος Πάτρας «Ρεφενέ»

(με αλφαβητική σειρά)

Ρένα Αγγελακοπούλου, Ελένη Αγγελοπούλου, Μαρία Αλανιάδη, Χάρης Αναγνωστόπουλος, Μελίνα Αναστασοπούλου, Ουρανία Αναστασοπούλου, Ελένη Αντωνοπούλου, Πέπη Γαλανοπούλου, Γιάννης Γεωργακάκης, Παναγιώτης Γεωργόπουλος, Χριστίνα Γεωργοπούλου, Γιάννης Γιαννούτσος, Κατερίνα Γκατζούνα, Χριστίνα Καλυβιώτη, Ανδρέας Καραπατάκης, Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, Κώστας Μουρτάς, Ναταλία Μπεσσαράμπη, Πηνελόπη Οικονόμου, Αντώνης Παπαγεωργίου, Νίκος Πραγιάννης, Ανδρέας Σκιαδαρέσης, Θεόδωρος Στεφανίδης, Ελένη Τασσοπούλου, Εβελίνα Τσακνάκη, Ελένη Φελούρη.