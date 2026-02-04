Πατρινό Καρναβάλι 2026: ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα στην πλατεία Γεωργίου Α'

Ένα πρωινό γεμάτο σάτιρα, γέλιο και μουσική, όπου το καρναβάλι ανεβαίνει στη σκηνή και η Πλατεία Γεωργίου γίνεται θέατρο ξεφαντώματος.

ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026, 11πμ-2μμ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

7 Φλεβάρη, Σάββατο πρωί

σερπαντίνα, κομφετί

σάτιρα και μουσική

ανεβαίνουν στη σκηνή

Ολιγόλεπτα σατιρικά κωμικά δρώμενα από 9 Θεατρικές

Ερασιτεχνικές Ομάδες

Και στους τίτλους μόνο αν σταθείς:

«Χάσαμε το σήμα»

« Καρναβαλικό Αλαλούμ.»

«Οι καλοί και οι κακοί καρναβαλιστές»

«Το προξενιό»

«Πάνω πόλη χαβαλέ, Κάτω πόλη κυριλέ»

«Οι αναποφάσιστοι»

«...ούτε στ΄ άρμεγμα ούτε στο πότισμα!!»

«Στέφεται...... Ποιος Στέφεται;»

«Καρναβαλικό Π(ου)ΑΤΑΤΡΑΚ»

το θεατρικό μενού έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς.

Και ενδιάμεσα η μουσική με την Μπάντα τη Δημοτική και της Πολυφωνικής τη Φιλαρμονική

να απογειώνουν τον ρυθμό

να ξεσηκώνουν το κοινό

Στην παρουσίαση:

Γεωργία Καλογεροπούλου & Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου

Συντονισμός Δράσης: Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου

Πέρσα Βασιλικοπούλου

(οργάνωση: ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας 2026)