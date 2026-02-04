Πατρινό Καρναβάλι 2026: ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα στην πλατεία Γεωργίου Α'

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
Ένα πρωινό γεμάτο σάτιρα, γέλιο και μουσική, όπου το καρναβάλι ανεβαίνει στη σκηνή και η Πλατεία Γεωργίου γίνεται θέατρο ξεφαντώματος.
ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026, 11πμ-2μμ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7 Φλεβάρη, Σάββατο πρωί
σερπαντίνα, κομφετί
σάτιρα και μουσική
ανεβαίνουν στη σκηνή
Ολιγόλεπτα σατιρικά κωμικά δρώμενα από 9 Θεατρικές
Ερασιτεχνικές Ομάδες
Και στους τίτλους μόνο αν σταθείς:
«Χάσαμε το σήμα»
« Καρναβαλικό Αλαλούμ.»
«Οι καλοί και οι κακοί καρναβαλιστές»
«Το προξενιό»
«Πάνω πόλη χαβαλέ, Κάτω πόλη κυριλέ»
«Οι αναποφάσιστοι»
«...ούτε στ΄ άρμεγμα ούτε στο πότισμα!!»
«Στέφεται...... Ποιος Στέφεται;»
«Καρναβαλικό Π(ου)ΑΤΑΤΡΑΚ»
το θεατρικό μενού έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Και ενδιάμεσα η μουσική με την Μπάντα τη Δημοτική και της Πολυφωνικής τη Φιλαρμονική
να απογειώνουν τον ρυθμό
να ξεσηκώνουν το κοινό
Στην παρουσίαση:
Γεωργία Καλογεροπούλου & Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου
Συντονισμός Δράσης: Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου
Πέρσα Βασιλικοπούλου
(οργάνωση: ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας 2026)
