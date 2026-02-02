Αφιέρωμα στον Διονύσιο Σολωμό από το "Πολύτροπον" του Παναγιώτη Ανδριόπουλου

Το Καλλιτεχνικό Σύνολο «Πολύτροπον» με υπεύθυνο τον Πατρινής καταγωγής Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλο, παρουσιάζει την εκδήλωση με τίτλο: «Ύμνος Παθητικός για τον Διονύσιο Σολωμό», την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 7 μ.μ., στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, που είναι η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του μεγάλου ποιητή Διονυσίου Σολωμού. Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας καθιερώθηκε το 2017 από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και επικυρώθηκε από την UNESCO το 2025, με σκοπό την ανάδειξη της διαχρονικής συμβολής της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο πολιτισμό.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

Α' Μέρος

Ομιλίες

- Στέλλα Νάκη, Δρ. Φιλολογίας, με θέμα: «Διονύσιος Σολωμός και Ελληνική Γλώσσα».

- Μάρια Μπαχά, Εικαστικός, με θέμα: «Μικρά Ηλεκτρικά Άλματα - Σολωμός, Twombly, Σικελιανός».

- Ιωάννης – Πορφύριος Καποδίστριας, MSc Μουσειολογίας - Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με θέμα: «ΓΙΑΤΙ Ο ΣΟΛΩΜΟΣ; Η μορφή του εθνικού ποιητή ως διαρκές καλλιτεχνικό μοτίβο».

- Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος, θεολόγος - μουσικός, με θέμα: «Ο Διονύσιος Σολωμός του Μανόλη Κ. Χατζηγιακουμή».

Β’ Μέρος

Μελοποιημένη ποίηση του Διονυσίου Σολωμού από τους έλληνες συνθέτες: Θεόδωρο Σπάθη, Γεώργιο Καζάσογλου, Δημήτρη Μηνακάκη (α’ εκτέλεση), Γιώργο Κουρουπό, Giovani Stavraca και Έλενα Παυλέα, ερμηνεύουν οι:

Δάφνη Πανουργιά, σοπράνο

Μάριος Καζάς, πιάνο

Ανάμεσα στα μελοποιημένα υπάρχουν και ποιήματα του Διονυσίου Σολωμού που γράφτηκαν από τον ίδιο στα ιταλικά. Θα ακουστούν μεταφρασμένα στα ελληνικά, μαζί με ποιήματα για τον Διονύσιο Σολωμό του Ζακυνθίου ποιητή Παναγιώτη Καποδίστρια.

Απαγγελία: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

Παραγωγή: Καλλιτεχνικό Σύνολο «Πολύτροπον»

Artwork: Ιωάννης - Πορφύριος Καποδίστριας

Είσοδος ελεύθερη.

Καλλιτεχνικό Σύνολο «Πολύτροπον»

Ιδρύθηκε το 2004 από τον θεολόγο και μουσικό Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλο και παρουσιάζει στην Ελλάδα και το εξωτερικό πρωτότυπες παραγωγές βασισμένες κυρίως στην ελληνική ποίηση και μουσική.

Ανάμεσά τους: “Το Τετράδιο του Πατριάρχη” (μελοποιημένη ποίηση από την νεανική ανθολογία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου), «Ο Καβάφης του Πατριάρχη», “Ιερατική Ποίηση”, Το μουσικό έργο της Εύας Πάλμερ – Σικελιανού, «Ο Gustav Mahler του Μάνου Χατζιδάκι», «Η Αραπιά του Βασίλη Τσιτσάνη, της Μάτσης Χατζηλαζάρου, του Νίκου Σκαλκώτα και του Μάνου Χατζιδάκι», «Ο Καβάφης της Συρίας και της Μέσης Ανατολής», «Οι μουσικές των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής», «Οι Πύρινες γλώσσες του Γιάννη Χρήστου», «Πατρινοί συνθέτες – Πατρινοί ποιητές», «Θήλεις Άγγελοι – Γυναίκες που ασκήτεψαν σε ανδρικά μοναστήρια», «Ο Κωστής Παλαμάς δύο Πατριαρχών» (ελληνικά και αραβικά), «Επί τα όρη τα Αραράτ» (ελληνοαρμενική συναυλία), «Η Νοσταλγός» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Οι εκκλησιαστικές συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη», «Ελληνοαραβική συναυλία», «Το άσμα της Εξόδου» (για το Μεσολόγγι), Mikis Theodorakis le Francais.

Επίσης, έχει πραγματοποιήσει εκδηλώσεις - αφιερώματα: Στον Μητροπολίτη Αθηνών Άγιο Μιχαήλ Χωνιάτη, στην Ελιά, στον Νίκο Σκαλκώτα, στον Λυκούργο Αγγελόπουλο, στην Μαρία Χορς, στην Κούλα Πράτσικα, στον Άθω Δημουλά, στον ποιητή π. Παναγιώτη Καποδίστρια, στον Αντρέι Ταρκόφσκι, τους Ρώσους της Διασποράς, τον Ντμίτρι Σοστακόβιτς, τον Αλεξάντρ Σολζενίτσιν, τον Νικολάϊ Μπερντιάεφ, τον τενόρο της Ε.Λ.Σ. Γιάννη Χριστόπουλο, τον βιολονίστα Γιώργο Λεμπέση κ.α.

Έχει παρουσιάσει τις παραγωγές του σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας, στην Κύπρο, την Γερμανία, την Κωνσταντινούπολη, ενώ την διετία 2017-2019 συνεργάστηκε με τον διάσημο χορογράφο και χορευτή φλαμένκο Israel Galvan. Στο πλαίσιο της documenta14 (Αθήνα και Kassel) συμμετείχε στην παραγωγή La farsa monea και κατόπιν στην παραγωγή του Israel Galvan, La fiesta, σε διεθνή περιοδεία (Φεστιβάλ Grec Βαρκελώνης, Φεστιβάλ Αβινιόν Γαλλίας, παραστάσεις στο Λουξεμβούργο, Μονπελιέ, Πόρτο κ.α.).