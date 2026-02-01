Νέα Διοίκηση στην Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος

Συνήλθε σήμερα το πρωί της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», η τακτική απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, ενώ ακολούθως μετά την έγκριση του απολογισμού έγιναν Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Διοίκησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρείας, μετά τη διενέργεια των εκλογών και την καταμέτρηση των ψήφων εξελέγησαν με σειρά επιτυχίας οι εξής:

Λεωνίδας Μαργαρίτης ,Φώτης Δημητρόπουλος, Ηλίας Δημητρόπουλος, Νικόλας Αθανασίου, Παναγιώτα Λάμπρη, Χριστίνα Παπανικόλα, Μάρθα Βασκαντήρα και,

ενώ για την εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι: Βασίλης Καυκόπουλος και Ευγενία Αρβανίτη-Παλαιολόγου.

Το νέο-νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αμέσως μετά την εκλογή του, συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος : Λεωνίδας Μαργαρίτης

Αντιπρόεδρος : Ηλίας Δημητρόπουλος

Γενική Γραμματέας: Μάρθα Βασκαντήρα

Ειδικός Γραμματέας Νικόλαος Αθανασίου

Ταμίας : Χριστίνα Παπανικόλα

Υπεύθυνος τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: Φώτης Δημητρόπουλος

Έφορος Εκδηλώσεων: Παναγιώτα Λάμπρη