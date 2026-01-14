«Ο Ιππότης των Επτά Βασιλείων», κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Anubis

Οι Εκδόσεις Anubis ανακοινώνουν με ενθουσιασμό τη νέα κυκλοφορία του έργου του George R.R. Martin «Ο Ιππότης των Επτά Βασιλείων», σε δύο (2) εκδόσεις: χαρτόδετη και συλλεκτική σκληρόδετη.

Πρόκειται για το βιβλίο που αποτελεί τη βάση της πολυαναμενόμενης πρωτότυπης σειράς του HBO, A Knight of the Seven Kingdoms, και μεταφέρει τους αναγνώστες έναν αιώνα πριν από τα συγκλονιστικά γεγονότα του Game of Thrones.

Η νέα αυτή έκδοση διαθέτει πολυτελή εικονογράφηση και βαμμένα σόκορο, κάτι που την καθιστά ένα πραγματικό κόσμημα για κάθε βιβλιοθήκη. Το βιβλίο περιλαμβάνει τρεις συναρπαστικές νουβέλες, τις οποίες ζωντανεύουν περισσότερα από 160 μοναδικά σχέδια του βραβευμένου εικονογράφου Gary Gianni.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται δύο από τους πιο αγαπημένους ήρωες του George R.R. Martin: Ο νεαρός ιππότης Σερ Ντάνκαν ο Υψηλός και ο μικρός του ακόλουθος, ο Εγκ. Οπλισμένοι με θάρρος και καλοσύνη, οι δύο ήρωες περιπλανιούνται στο Γουέστερος σε μια εποχή που η δυναστεία των Ταργκάρυεν βρίσκεται στο απόγειο της ισχύος της και οι μνήμες των Δράκων είναι ακόμα ζωντανές.

Το έργο έχει ήδη αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές παγκοσμίως, διατηρώντας παράλληλα κορυφαίες βαθμολογίες (4,6/5 στο Amazon και 4,25/5 στο Goodreads), επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αξία της γραφής του George R.R. Martin.

Η Ιστορία

Έναν αιώνα πριν τα γεγονότα του Game of Thrones, δύο ασυνήθιστοι ήρωες περιπλανιούνται στο Γουέστερος...

Σε μια εποχή που ο Οίκος των Ταργκάρυεν κατέχει ακόμα το Σιδερένιο Θρόνο κι οι δράκοι ζουν πια μόνο στις παιδικές αναμνήσεις των πιο ηλικιωμένων κατοίκων του Γουέστερος, ένας γενναίος περιπλανώμενος ιππότης κι ο νεαρός ακόλουθός του ταξιδεύουν στα Επτά Βασίλεια αναζητώντας δόξα και περιπέτειες. Στις περιπλανήσεις τους, ο Σερ Ντάνκαν ο Υψηλός και ο Εγκ θα αντιμετωπίσουν επικίνδυνους εχθρούς, δολοπλοκίες και παγίδες, και θα κληθούν να αποδείξουν ότι το θάρρος, η καλοσύνη και η δύναμη της ψυχής είναι εφόδια πιο σημαντικά από τα πλούτη και την ευγενική καταγωγή.

Τρεις συναρπαστικές νουβέλες που ακολουθούν δύο αξιαγάπητους ήρωες με μεγάλη καρδιά, διανθισμένες με πλούσια εικονογράφηση που χαρίζει ζωή στο επικό λογοτεχνικό σύμπαν του G. R.R. Martin.

Κριτικές που ξεχώρισαν:

«Καταπληκτικό... Οι ιστορίες του George R.R. Martin καταφέρνουν να κάνουν τους θαυμαστές του να θέλουν πάντα περισσότερα.» − amazon.com

«Μία συναρπαστική περιπέτεια φαντασίας με πρωταγωνιστές δύο από τους πιο συμπαθητικούς ήρωες που έχει δημιουργήσει ποτέ ο Martin.» − Bustle

«Η εικονογράφηση του Gary Gianni δίνει ζωή στον ήδη εντυπωσιακό κόσμο που έχει δημιουργήσει η πένα του Martin.» − Tech Times

«Τα διηγήματα του βιβλίου Ο Ιππότης των Επτά Βασιλείων ήταν απολαυστικά! Είχαν τόσα πολλά από τα στοιχεία που με έκαναν να ερωτευτώ Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου.» − goodreads.com

*Το βιβλίο «Ο Ιππότης των Επτά Βασιλείων» είναι διαθέσιμο σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία και στην Πάτρα.

Τη σκληρόδετη συλλεκτική έκδοση μπορείτε να την προμηθευτείτε από το site των Εκδόσεων Anubis, www.anubis.gr.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ