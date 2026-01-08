Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο-μελέτη «Η ανακοίνωση της αλήθειας στον άρρωστο»

Εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 19:00, στην αίθουσα «Αφροδίτη» του Ξενοδοχείου MY WAY, στην Όθωνος Αμαλίας στην Πάτρα.

Πρόκειται να παρουσιαστεί το βιβλίο «Η ανακοίνωση της αλήθειας στον άρρωστο», μια σημαντική μελέτη του κ. Σταύρου Ζουμπουλάκη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΟΛΙΣ.

Με τον συγγραφέα θα συζητήσουν οι ιατροί:

Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής-Ψυχογηριατρικής Πανεπιστημίου Πατρών,

Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Πατρών. Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Technical

University of Munich και Trinity College Dublin,

Θεόδωρος Κουρέλης, Επιστημονικά Υπεύθυνος Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής της Γενικής Κλινικής Πατρών «Ολύμπιον» Ι.Κ.Ε και ο

Χρήστος Μπίκας, Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας».

Οργάνωση-Συντονισμός εκδήλωσης: Ζέττα Ζάχου, σύμβουλος επικοινωνίας

Η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Σταύρου Ζοτμπουλάκη τελεί υπό την αιγίδα της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος- Πελοποννήσου.

Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη του βιβλιοπωλείου Γωνιά του Βιβλίου της οικογένειας Παπαχρήστου (Αγ. Νικολάου 32, Πάτρα).

Με την ευγενική φροντίδα του ξενοδοχείου MY WAY Hotel and Events.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

O Σταύρος Ζουμπουλάκης γεννήθηκε το 1953 στη Συκιά Λακωνίας. Σπούδασε νομική και φιλολογία στην Αθήνα,

και φιλοσοφία στο Παρίσι. Υπηρέτησε πολλά χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση. Από το 1998 ως το 2012 διετέλεσε διευθυντής του περιοδικού «Νέα Εστία». Είναι πρόεδρος από το 2008, του ΔΣ του «Άρτου Ζωής». Τον Φεβρουάριο 2013 ορίστηκε πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Το 2015 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και το 2019 του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το 2017 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο δοκιμίου - κριτικής για το βιβλίο του «Υπό το φως του μυθιστορήματος» (2015) και με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών – Ίδρυμα Πέτρου Χάρη για το βιβλίο του «Ο στεναγμός των πενήτων. Δοκίμια για τον Παπαδιαμάντη» (2016).

Το βιβλίο «Η ανακοίνωση της αλήθειας στον άρρωστο» είναι μια σημαντική μελέτη πάνω στην ανθρώπινη

τρωτότητα, την πηγή της ανθρωπιάς και του ψυχικού συμμερισμού, το οποίο εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

Άλλα έργα του Σταύρου Ζουμπουλάκη:

Έντεκα συναντήσεις: Συζητώντας με τον Στρατή Μπουρνάζο. Αθήνα: Πόλις. 2020.

Άσπονδοι αδελφοί: Εβραίοι, χριστιανοί, μουσουλμάνοι. Αθήνα: Πατάκης. 2019.

Για το Ολοκαύτωμα. Αθήνα: Πόλις. 2018.

Στ' αμπέλια. Αθήνα: Πόλις. 2018.

Για το σχολείο. Αθήνα: Πόλις. 2017.

Αρχή σοφίας και κατακόκκινα όνειρα: Πίστη και έρωτας στον Τ.Κ. Παπατσὠνη. Αθήνα: Πόλις. 2017.

Ο στεναγμός των πενήτων: Δοκίμια για τον Παπαδιαμάντη. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 2016.

Χριστιανισμός της χαράς: Η μαρτυρία του πάπα Φραγκίσκου. Αθήνα: Πόλις. 2015.

Υπό το φως του μυθιστορήματος. Αθήνα: Πόλις. 2015.

Χρυσή Αυγή και Εκκλησία. Αθήνα: Πόλις. 2013.

Η αδερφή μου. Αθήνα: Πόλις. 2013.

Ποιος θεός και ποιος άνθρωπος; Φιλοσοφικά δοκίμια. Αθήνα: Πόλις. 2013.

Ανίερη συγκυβέρνηση. Αθήνα: Πόλις. 2011.

Χριστιανοί στον δημόσιο χώρο: Πίστη ή πολιτιστική ταυτότητα;. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας. 2010.

Στη σκηνή του κόσμου: Από το Βελιγράδι στην Τεχεράνη. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας. 2007.

Ο Θεός στην πόλη. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας. 2002.

Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ως άγγελος: Οι θεολογικές προϋποθέσεις της φτερωτής απεικόνισης του. Αθήνα: Δόμος. 1992.

Μεταφράσεις:

Weil, Simone (2018). Το πρόσωπο και το ιερό.. Αθήνα: Πόλις.

Levinas, Emmanuel (2017). Τέσσερις ταλμουδικές μελέτες. Αθήνα: Πόλις.