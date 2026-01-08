«Μάχη» μετεωρολόγων για τις χιονοπτώσεις τη Δευτέρα: «Ο καιρός δεν είναι clickbait» - «Χαλάνε την πιάτσα»

Κάποιοι ίσως να θέλουμε να δούμε έναν «λευκό» χειμώνα τις επόμενες μέρες, άλλοι ίσως όχι. Κάποιοι μετεωρολόγοι πιστεύουν ότι πολλές πόλεις θα «ντυθούν» στα λευκά με πολλές χιονοπτώσεις, άλλοι εναντιώνονται στις συγκεκριμένες προβλέψεις.

Μία «μάχη» μετεωρολόγων έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής.

Οι απόψεις των μετεωρολόγων λοιπόν για το αν θα έχουμε χιονοπτώσεις ακόμα και στα πεδινά την ερχόμενη Δευτέρα (12/1/2026) διίστανται με τον καθένα να κάνει την δική του πρόβλεψη.

Ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης μιλά από χθες για χιονοπτώσεις στα πεδινά, παραθαλάσσια, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου.

«Μέσα στην Κυριακή πολική αέρια μάζα θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας, δίνοντας χιόνια ακόμα και χαμηλά. Πιθανόν ο χιονιάς να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου μας, ντύνοντας νησιά μας στα λευκά, ενώ και η Εύβοια θα δει αρκετό χιόνι μέχρι και χαμηλά, όπως και τα ορεινά-ημιορεινά της Κρήτης» έγραψε νωρίτερα σήμερα σε ανάρτησή του.