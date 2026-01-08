Πάτρα: «Απόβαση» από μύγες μέσα στον Γενάρη; Πού οφείλεται το φαινόμενο

Βρισκόμαστε στην «καρδιά» του χειμώνα, κι όμως οι μύγες όχι μόνο δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά σε ορισμένες περιοχές της Πάτρας μοιάζουν να κάνουν… απόβαση μέσα στα σπίτια.

Εγλυκάδα, Μπεγουλάκι, περιοχή ΤΕΙ αλλά και σε άλλες συνοικίες αντιμετωπίζουν το ίδιο ενοχλητικό φαινόμενο, με τους κατοίκους να αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο τον Γενάρη.

Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν την εποχή, οι «ανεπιθύμητοι επισκέπτες» συνεχίζουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, προκαλώντας έκπληξη. Το ερώτημα που τίθεται εύλογα είναι, «πώς επιβιώνουν και γιατί εμφανίζονται μέσα στον χειμώνα;»

Η απάντηση, όσο παράδοξη κι αν φαίνεται, έχει επιστημονική βάση. Όπως εξηγεί μιλώντας στο thebest.gr ο γεωπόνος Βασίλης Λέκκας, το φαινόμενο σχετίζεται άμεσα με τις καιρικές συνθήκες: «Οι μύγες επηρεάζονται καθοριστικά από τη θερμοκρασία και την υγρασία. Όταν ο χειμώνας είναι ήπιος, με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και υπάρχει αυξημένη υγρασία, δημιουργούνται συνθήκες που ευνοούν την επιβίωσή τους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μύγες δεν εξαφανίζονται πλήρως τον χειμώνα, αλλά περιορίζουν τη δραστηριότητά τους. Όταν όμως οι θερμοκρασίες δεν πέφτουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και επικρατεί υγρασία τότε κάνουν την εμφάνισή τους, αναζητώντας καταφύγιο μέσα στα σπίτια. Καταλαβαίνουν την αλλαγή στη θερμοκρασία και γι’ αυτό προσπαθούν να μπουν μέσα. Πολλές φορές τις βλέπουμε κολλημένες στα τζάμια από την έξω πλευρά και αυτό το κάνουν γιατί τα τζάμια είναι πιο ζεστά καθώς τα χτυπάει ο ήλιος. Όταν όμως, η θερμοκρασία πέσει στους 5, 6, ή 7 βαθμούς και φυσικά χαμηλότερα, τότε αυτές πεθαίνουν και όπως είναι φυσικό παύουν να αναζητούν… στέγη.

Το φαινόμενο αυτό, όπως τονίζει ο κ. Λέκκας, συνδέεται και με τις γενικότερες αλλαγές στο κλίμα, που τα τελευταία χρόνια οδηγούν σε πιο ήπιους χειμώνες. «Δεν είναι κάτι πρωτοφανές, αλλά πλέον το βλέπουμε πιο συχνά και πιο έντονα».