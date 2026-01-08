Πάτρα: Παραδόθηκε 26χρονος για τον θάνατο του Κώστα Μπασιλάρη

Παραδόθηκε σύμφωνα με πληροφορίες πριν λίγο στην Αστυνομία ένας 26χρονος, για τον θάνατο του Κώστα Μπασιλάρη μετά από ξυλοδαρμό.

Yπενθυμίζεται ότι αργά το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου εμφανίστηκαν επίσης στην αστυνομία τρεις άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την αστυνομία για το συμβάν έχουν ταυτοποιηθεί εννέα άτομα.

Η κηδεία του Κώστα έγινε χθες σε κλίμα οδύνης.