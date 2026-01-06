Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα

Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν από τον Εισαγγελέα οι τρεις άνδρες που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως το βράδυ της Δευτέρας (05.01.2026) στην Ασφάλεια Πατρών, λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο, για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Πρόκειται για δύο αδέλφια, 36 και 39 ετών και έναν 29χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Οι τρεις άνδρες προσήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, όπου τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν εξαρχής ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και έχουν απασχολήσει την αστυνομία στο παρελθόν. Ανά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.