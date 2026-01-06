Ο Τραμπ επαναφέρει τη Γροιλανδία στο επίκεντρο: Χάρτης και «σύντομα» προκαλούν ανησυχία στην Ευρώπη

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία «από την άποψη της εθνικής ασφάλειας», επαναφέροντας στο προσκήνιο μια διαχρονική επιδίωξη της κυβέρνησής του, η οποία συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσινγκτον.

Σε δηλώσεις του εντός του Air Force One, ο Τραμπ τόνισε: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία… Είναι εξαιρετικά στρατηγικής σημασίας αυτή τη στιγμή. Η Γροιλανδία είναι γεμάτη με ρωσικά και κινεζικά πλοία παντού. Τη χρειαζόμαστε για λόγους εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν πρόκειται να μπορέσει να το διασφαλίσει».

Αργά τη Δευτέρα, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου για θέματα πολιτικής, Στίβεν Μίλερ, επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι «η Γροιλανδία θα πρέπει να αποτελεί μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών», απορρίπτοντας ωστόσο το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής βίας για την απόκτησή της. «Κανείς δεν πρόκειται να πολεμήσει στρατιωτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μέλλον της Γροιλανδίας», δήλωσε στο CNN.

Όταν πιέστηκε να ξεκαθαρίσει αν η στρατιωτική επέμβαση αποκλείεται οριστικά, ο Μίλερ απέφυγε ευθεία απάντηση και αντ’ αυτού αμφισβήτησε τη διεκδίκηση της Δανίας επί του αρκτικού εδάφους. Οι δηλώσεις του ήρθαν μία ημέρα μετά την ανάρτηση της συζύγου του και στενής συμμάχου του Τραμπ, Κέιτι Μίλερ, η οποία δημοσίευσε στην πλατφόρμα X χάρτη της Γροιλανδίας καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και τη λέξη «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Αντιδράσεις και ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη υπενθύμιση μιας επαναλαμβανόμενης επιδίωξης της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έχει θέσει σε συναγερμό τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ και κυρίως τη Δανία. Το CNN επισκέφθηκε τη Γροιλανδία τον Οκτώβριο, όταν ο δανικός στρατός πραγματοποίησε μια άνευ προηγουμένου επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, επισήμως για να αποτρέψει τις αυξανόμενες, όπως υποστηρίζεται, ρωσικές και κινεζικές απειλές.

Παρότι η Ρωσία είναι αυτή τη στιγμή απορροφημένη από τον πόλεμο στην Ουκρανία, Δανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μετά το τέλος της σύγκρουσης η Μόσχα θα ανακατευθύνει πόρους και θα αξιοποιήσει την πολεμική της εμπειρία για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική. Την ίδια ώρα, η Κίνα έχει εντείνει τις αρκτικές της φιλοδοξίες, συμμετέχοντας σε κοινές περιπολίες με ρωσικά πλοία, χρηματοδοτώντας υποδομές και προωθώντας το σχέδιο του «πολικού δρόμου του μεταξιού», ενώ έχει αυτοχαρακτηριστεί «σχεδόν αρκτικό κράτος».

Ωστόσο, σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, ανώτατοι Δανοί στρατιωτικοί διοικητές δηλώνουν ότι ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα συνιστούν επί του παρόντος άμεση στρατιωτική απειλή για τη Γροιλανδία. «Δεν θεωρώ ότι υπάρχει απειλή για τη Γροιλανδία αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο CNN ο υποστράτηγος Σόρεν Άντερσεν, επικεφαλής της Κοινής Αρκτικής Διοίκησης της Δανίας.

Δανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν επίσης ότι το μεγαλύτερο νησί του κόσμου -με έκταση αντίστοιχη έξι Γερμανιών ή δύο πολιτειών των ΗΠΑ, της Αλάσκας και της Καλιφόρνιας μαζί- είναι σχετικά εύκολο να αμυνθεί. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, το ορεινό ανάγλυφο και η έλλειψη υποδομών καθιστούν την ανατολική ακτή «σχεδόν απόρθητη».

Κατ’ ιδίαν, Δανοί στρατιωτικοί ανέφεραν στο CNN ότι οι ασκήσεις σε ξηρά, αέρα και θάλασσα είχαν ως πραγματικό στόχο να δείξουν στον Τραμπ πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει η Κοπεγχάγη την ασφάλεια της Γροιλανδίας, ελπίζοντας να τον πείσουν να εγκαταλείψει τις απειλές του. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή φαίνεται πως δεν απέδωσε.

Με μια κυβέρνηση Τραμπ που δείχνει να αισθάνεται ενισχυμένη μετά από όσα θεωρεί επιτυχία στη Βενεζουέλα, το μέλλον της Γροιλανδίας -και η συνοχή της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας- εισέρχονται εκ νέου σε περίοδο αβεβαιότητας.