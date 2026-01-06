Σέρρες: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 16χρονος που ξυλοκόπησε θανάσιμα τον 17χρονο

Ο 16χρονος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες.

Πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ οι Αρχές συνέλαβαν και τη 47χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 16χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ενώπιον των αστυνομικών ότι χτύπησε τον 17χρονο, επειδή νευρίασε όταν έμαθε ότι ο εκείνος «έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του». Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες, έχει απασχολήσει αρκετά τις αρχές. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί 2 φορές, είτε για ξυλοδαρμό ανήλικου είτε για κατοχή ναρκωτικών.

Η πρώτη φορά που απασχόλησε τις αρχές ήταν στα 11 του χρόνια όταν η αστυνομία τον είχε πιάσει για μικροκλοπές.

Μετέπειτα, το 2021 μαζί με άλλα άτομα χτύπησαν βάναυσα έναν ανήλικο έξω από Λύκειο στις Σέρρες. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Δύο χρόνια μετά συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά για κατοχή ναρκωτικών. Πέρα από τις 2 συλλήψεις, είχε προσαχθεί αρκετές φορές.

Η ίδια η οικογένεια του μάλιστα φαίνεται να είχε κάποια σχέση με τα ναρκωτικά αφού και η μητέρα του και ο πατέρας του ήταν χρήστες. Οι θείες του προσπαθούσαν να πάρουν την επιμέλειά του αλλά η μητέρα του αρνιόταν. Τελικά, την επιμέλεια κράτησε ο επιμελητής ανηλίκων της εισαγγελίας Σερρών.

Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν το βράδυ της Δευτέρας (5/1/2026), όταν ο 17χρονος μαζί με έναν φίλο του συνάντησαν τυχαία τον 16χρονο. Ο φερόμενος ως δράστης κατηγορείται πως έριξε αγκωνιά στο θύμα όταν βρίσκονταν στον χώρο της Μητρόπολης, με τη δικαιολογία πως έστελνε μηνύματα στην κοπέλα του.

Στη συνέχεια ο 17χρονος ένιωσε αδιαθεσία, γύρισε σπίτι του και προσπαθώντας να βρει ανακούφιση στο υπόγειο και χωρίς να πει σε κανέναν για τις ενοχλήσεις που αισθανόταν από τον ξυλοδαρμό του.