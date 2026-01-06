Back to Top
Μεσσηνία: Ιερέας έριξε το Σταυρό στη θάλασσα χρησιμοποιώντας καλάμι ψαρέματος

Με έναν πρωτότυπο και εντυπωσιακό τρόπο πραγματοποιήθηκε ο καθαγιασμός των υδάτων στην παραλία του Καλού Νερού στην Τριφυλία Μεσσηνίας.

Ιερέας κοινότητας της περιοχής έριξε τον Σταυρό στη θάλασσα του Κυπαρισσιακού Κόλπου ακολουθώντας μια ιδιαίτερη πρακτική, την οποία εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια ως προσωπική παράδοση. Συγκεκριμένα, ο ιερέας έδεσε τον Σταυρό με πετονιά σε καλάμι ψαρέματος και στη συνέχεια τον έριξε στη θάλασσα από την παραλία του Καλού Νερού.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε από το tharrosnews.gr, αποτυπώνοντας τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο τελέστηκε ο αγιασμός.

 

Ειδήσεις