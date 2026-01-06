Θεσσαλονίκη: Με λαμπρότητα o αγιασμός στο λιμάνι – 23χρονος έπιασε τον σταυρό

Με λαμπρότητα και παρουσία πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε το πρωί η τελετή καθαγιασμού των Υδάτων και ρίψης του Τιμίου Σταυρού στον Α’ προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Συνολικά 56 τολμηροί, όλων των ηλικιών, βούτηξαν από σκάφη στον Θερμαϊκό Κόλπο και τον σταυρό έπιασε ο 23χρονος, Στέργιος Παγωνίδης.

Τα τελευταία τρία χρόνια η τελετή αγιασμού των Υδάτων μεταφέρθηκε από τη συμβολή των οδών Λ.Νίκης με Αγίας Σοφίας στο λιμάνι, έπειτα από σχετική απόφαση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου. Η αλλαγή του χώρου δίνει, πλέον, τη δυνατότητα στους πιστούς, τόσο από τη Θεσσαλονίκη αλλά και τους χιλιάδες ξένους επισκέπτες, να παρακολουθήσουν με μεγαλύτερη άνεση τις εκδηλώσεις.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλους λέγοντας πως «σήμερα είδαμε τα παιδιά μας να πέφτουν στο νερό και να μη φοβούνται γιατί αποτελούν το παράδειγμα για όλους εμάς. Καλούμαστε, όπως τα παιδιά που μπήκαν στο νερό, να μπούμε μέσα στη ζωή με ελπίδα, με θάρρος και με δημιουργικότητα για να μπορέσουμε να την αλλάξουμε».

Ευλόγησε τον 23χρονο που έπιασε τον Σταυρό και του ευχήθηκε: «Να έχεις την ευλογία του Θεού. Ο σταυρός να σε φυλάει και να σε σκεπάζει και πάντοτε να είσαι γεμάτος ζωή». Ο Μητροπολίτης έδωσε δώρο στον νεαρό έναν χρυσό σταυρό και στους υπόλοιπους, που βούτηξαν, από έναν ασημένιο ως ευλογία.

Από την πλευρά του ο 23χρονος, Στέργιος Παγωνίδης, δήλωσε «πολύ χαρούμενος και ευλογημένος». Είπε πως θα συνεχίσει να βουτάει τα Θεοφάνια και έστειλε το μήνυμα «να υπάρχει υγεία και να είμαστε όλοι αγαπημένοι». Ο μεγαλύτερος σε ηλικία που βούτηξε σήμερα για τον σταυρό ήταν 75 ετών και ο μικρότερος μόλις 15, ενώ μεταξύ των 56 ήταν και μια γυναίκα.

Στις λατρευτικές εκδηλώσεις έδωσαν το «παρών» μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, οι υπουργοί Κώστας Γκιουλέκας, Σταύρος Καλαφάτης, Άννα Ευθυμίου, Νίκος Παπαϊωάννου, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, βουλευτές, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης κ.α.

Οι δηλώσεις

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας δήλωσε μετά την τελετή: «Καλή Φώτιση να έχουμε όλοι μας. Να ευχηθούμε το 2026 η Ελλάδα να ανέβει ακόμη πιο ψηλά. Η Μακεδονία, η Θράκη, η Βόρεια Ελλάδα που έχασε πολλές δεκαετίες κατά το παρελθόν να κερδίσει το χαμένο έδαφος και να προχωρήσουμε όλοι μαζί πιο δυνατά μπροστά. Και αυτό θα κάνουμε».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, από την πλευρά του είπε: «Ο αγιασμός των υδάτων φωτίζει τον δρόμο της πίστης, της αλληλεγγύης, της ταπεινότητας. Στη Θεσσαλονίκη, πόλη με βαθιές χριστιανικές ρίζες και ισχυρή πνευματική παράδοση, το μήνυμα των Θεοφανίων μας καλεί σε ενότητα, σε ευθύνη απέναντι στο συνάνθρωπο και σε ανθρωπιά. Με σεβασμό στις αξίες μας και με το βλέμμα μας στο μέλλον θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ισχυρή, πιο αισιόδοξη».

Η Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπογράμμισε: «Σήμερα είναι μια μέρα φώτισης, μια μέρα που δίνει και σε εμάς την ευθύνη να εργαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ελπίδα, προοπτική, τόσο για τη χώρα μας όσο και για την πόλη μας με ενότητα και υπευθυνότητα κυρίως στους νέους ανθρώπους που έχουν το μέλλον μπροστά τους και μάχονται για μια καλύτερη ζωή».

Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, ευχήθηκε: «Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Ημέρα της θείας φώτισης ας μας φωτίζει όλους έτσι ώστε η επόμενη μέρα να είναι ειρηνική και να βρει την πατρίδα μας ακόμη πιο ψηλά, ακόμη πιο δυνατή με τη βοήθεια όλων,. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και τα θρησκευτικά διδάγματα της σημερινής ημέρας δίνουν αυτόν τον τόνο».

Η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, που παρακολούθησε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού, που τελέστηκαν στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, δήλωσε: «Τα Θεοφάνια, η μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, είναι ταυτισμένα με το φως, το καλό, την ελπίδα. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εργαζόμαστε με ευθύνη και συνέπεια, ώστε οι αξίες αυτές να μετουσιώνονται σε πολιτικές και έργα με μετρήσιμο αποτύπωμα για τον τόπο και για κάθε συμπολίτη μας».

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, είπε πως «είναι μια μέρα χαράς, ελπίδας και αισιοδοξίας. Το 2026 ήρθε και ελπίζουμε, ευχόμαστε να είναι μία χρονιά πιο δημιουργική, πιο ανθρώπινη και πιο όμορφη για την πόλη μας τη Θεσσαλονίκη και για όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά και καλή φώτιση σε όλους μας».

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Κατερίνα Νοτοπούλου, δήλωσε: «Μεγάλη μέρα σήμερα για τον Ελληνισμό, για την Ορθοδοξία, για κάθε σπίτι. Εύχομαι υγεία, δύναμη και να ξαναβρούμε την ελπίδα, την ελπίδα να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο και πιο δίκαιο».

Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, τόνισε: «Καλή χρονιά και καλή φώτιση. Η σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας είναι μια ημέρα ελπίδας. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, στις ικανότητες των ανθρώπων μας. Εμπιστοσύνη στις συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια και το 2026 θα είμαστε και πάλι χρήσιμοι και αποτελεσματικοί».