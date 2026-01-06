Σέρρες: Ομολόγησε τη θανάσιμη επίθεση στον 17χρονο ο 16χρονος- «Το παιδί ήταν νεκρό ώρες»

Την εμπλοκή του στον ξυλοδαρμό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες φέρεται να παραδέχθηκε ο ανήλικος κατηγορούμενος, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση έγινε «για την κοπέλα μου».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο 16χρονος, το θύμα είχε αποστείλει μήνυμα στην κοπέλα του, στο οποίο φέρεται να της έλεγε πως σε περίπτωση που χωρίσει, να προχωρήσει σε σχέση μαζί του.

Αναζητείται φίλος του δράστη

«Εγώ νευρίασα πολύ όταν το κατάλαβα. Τον είδα και τον χτύπησα» υποστήριξε, όπως μεταδίδει το thestival.gr.

Ο 16χρονος δράστης είχε ήδη συλληφθεί νωρίτερα και αναζητείται ο φίλος του. Είχε συλληφθεί ξανά το 2021 για ξυλοδαρμό κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα ήταν με έναν φίλο του, όταν συναντήθηκε με τον δράστη ο οποίος επίσης ήταν μαζί με ακόμη ένα άτομο.

Ο δράστης πλησίασε τον 17χρονο και του έριξε αγκωνιά στο κεφάλι και αποχώρησε μαζί με τον φίλο του. Το θύμα δεν αισθανόταν καλά, επέστρεψε στο σπίτι του και κατέβηκε στο υπόγειο. Εκεί τον εντόπισε νεκρό το επόμενο πρωί η αδερφή του.

Υποβασταζόμενη η μητέρα του 17χρονου

Η μητέρα του 17χρονου μόλις είδε το παιδί της αναίσθητο και λίγο αργότερα ενημερώθηκε πως έχασε τη ζωή του, έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών για παρακολούθηση.

Λίγο μετά τις 15:00, η γυναίκα που έχασε το παιδί της, επέστρεψε στο σπίτι υποβασταζόμενη και σε κακή κατάσταση.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 17χρονος βρισκόταν το βράδυ σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών μαζί με φίλο του. Κατά την έξοδό του από το κατάστημα συναντήθηκε με τον 16χρονο, με τον οποίο σημειώθηκε έντονη λογομαχία που εξελίχθηκε σε καυγά. Όπως εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ., η αφορμή του επεισοδίου φέρεται να σχετίζεται με προσωπική διαφορά και συγκεκριμένα με κοπέλα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 16χρονος φέρεται να χτύπησε τον 17χρονο, ενώ στη συνέχεια οι δύο ανήλικοι πήραν ξεχωριστούς δρόμους.

Το θύμα φαίνεται πως ανέφερε στον φίλο του ότι αισθάνεται αδιαθεσία και όταν επέστρεψε στο σπίτι κατευθύνθηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

Σε αυτό το σημείο εντοπίστηκε το πρωί νεκρός από την αδελφή του. Λίγη ώρα νωρίτερα οι γονείς του είχαν δηλώσει την εξαφάνισή του στην αστυνομία.