Από ανακοπή λόγω υποθερμίας πέθανε ο 45χρονος πυροσβέστης που βρέθηκε στο όρος Μπέλες

Ο 45χρονος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος και διοικητής του κλιμακίου στα Άνω Πορόια Σερρών, Κωνσταντίνος Γκίνης, φαίνεται πως δεν έχασε τη ζωή του από τραυματισμό, αλλά από υποθερμία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.

Ο αξιωματικός, που εντοπίστηκε νεκρός στις 3 Ιανουαρίου σε δύσβατη χαράδρα στο όρος Μπέλες, υπέκυψε σε παθολογικά αίτια συνδεόμενα με τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το τοπικό Μέσο anexartitos.gr στο πόρισμα αναφέρεται ότι ο θάνατος του 45χρονου επήλθε από ισχαιμικό καρδιακό επεισόδιο (ανακοπή), το οποίο προκλήθηκε λόγω υποθερμίας.

Οι ιατροδικαστικές αρχές κατέληξαν πως αποκλείουν την εγκληματική ενέργεια καθώς δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να παραπέμπει σε κάτι σχετικό. Ο θάνατός του προσδιορίζεται χρονικά στις πρώτες δύο ημέρες της εξαφάνισής του, δηλαδή στις 23 ή 24 Δεκεμβρίου 2025.

Παράλληλα, το γεγονός ότι ο εκλιπών βρέθηκε έχοντας αφαιρέσει τον ρουχισμό του αποδίδεται στην υποθερμία. Πρόκειται για ένα γνωστό ιατρικό φαινόμενο (συχνά αναφερόμενο ως «παράδοξη απογύμνωση»), όπου το θύμα, λόγω της διαταραχής του μηχανισμού ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος, αισθάνεται ψευδώς υπερβολική ζέστη.

Οι εκδορές που εντοπίστηκαν στα χέρια του ήταν επιφανειακές, χωρίς το απαιτούμενο βάθος για να επιφέρουν τον θάνατο, ενώ δεν βρέθηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα ή στο σώμα του.

Επιπρόσθετα, οι τοξικολογικές αναλύσεις ήταν καθαρές και δεν ανέδειξαν ευρήματα που να διαφοροποιούν την ιατροδικαστική εικόνα.

Η εξαφάνιση του πυροσβέστη

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος είχε φύγει από το σπίτι του το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου με το αυτοκίνητό του και έκτοτε τα ίχνη του είχαν χαθεί. Η σορός του εντοπίστηκε το περασμένο Σάββατο σε μεγάλο υψόμετρο και σε δύσβατη περιοχή, στο ύψωμα Ομορφοπλαγιά του όρους Μπέλλες, στη θέση «Χωνί».

Σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε η σορός του 45χρονου εντοπίστηκαν τα ρούχα που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του, ενώ βρέθηκε επίσης και το αυτοκίνητό του.