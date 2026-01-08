Δυτική Ελλάδα: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο Εθνικό Οδικό στη Δυτική Ελλάδα ισχύουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με την αστυνομία:

Διακοπές Κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω τοποθέτησης αγροτικών μηχανημάτων, στα παρακάτω σημεία :

• Ιόνια Οδός στα διόδια Αγγελοκάστρου,

• Περιμετρική Οδός Πατρών στον κόμβο Εγλυκάδας,

• Ολυμπία Οδός (Πατρών - Πύργου) στον κόμβο Χανάκια.



Για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, τα σημεία στα οποία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην

επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: