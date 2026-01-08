Ιωάννινα: Ανεμοστρόβιλος στο Καλπάκι κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα με 30.000 κοτόπουλα

Ανεμοστρόβιλος που έπληξε χθες το βράδυ την περιοχή Καλπακίου Ιωαννίνων, «εξαφάνισε» πτηνοτροφική μονάδα, ενώ προκάλεσε ζημιές στο στρατόπεδο και ξερίζωσε δεκάδες δένδρα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δήμαρχος Καλπακίου Κώστας Καψάλης, ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε τη μονάδα όπου υπήρχαν 30 χιλιάδες κοτόπουλα. Ο ισχυρός άνεμος ξήλωσε τις στέγες από 3 κτήρια και στην συνέχεια, κατέρρευσαν οι τοίχοι που καταπλάκωσαν τα κοτόπουλα.

Στο στρατόπεδο Καλπακίου, το οποίο είναι στη διαδικασία του κλεισίματος, ο ανεμοστρόβιλος προξένησε ζημιές στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, σε τοιχία και σε σκοπιές. Οι λιγοστοί φαντάροι που βρίσκονταν στο στρατόπεδο μεταφέρθηκαν στο Γιάννενα για λόγους ασφαλείας.

Στα ορεινά των Ιωαννίνων σημειώνονται χιονοπτώσεις. Από νωρίς το πρωί μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες βρίσκονται στο επαρχιακό δίκτυο του Μετσόβου, της Μηλιάς, του Ανατολικού Ζαγοριού προκειμένου να είναι ανοικτοί και ασφαλείς οι δρόμοι.