Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας- LIVE

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία 74 ετών μετά από καρδιακή ανακοπή.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της. Παράλληλα έχει παρακαλέσει όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνων, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»



«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Στεφάνια στη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.