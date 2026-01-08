Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας- LIVE

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών. Η σύζυγος, τα τρία παιδιά από τους δύο γάμους του, συνάδελφοι, συγγενείς και φίλοι, πήγαν το πρωί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για το «τελευταίο αντίο» στον παρουσιαστή και δημοσιογράφο.
Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία 74 ετών μετά από καρδιακή ανακοπή.
Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της. Παράλληλα έχει παρακαλέσει όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνων, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:
«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία
Τράπεζα: Alpha Bank
ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379
Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τράπεζα: Alpha Bank
ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962
Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού
Στεφάνια στη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
Το κλίμα στα γραφεία του ΑΝΤ1 και στα στούντιο ΚΑΠΑ είναι βαρύ με όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο στην ενημέρωση αλλά και στην ψυχαγωγία να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν πως έφυγε ξαφνικά από κοντά τους ο πιο αγαπητός συνεργάτης, ο δάσκαλος πολλών. Η παρουσία του ήταν συνεχής και έντονη. Σταματούσε στα γραφεία, μιλούσε με τους δημοσιογράφους, συναντούσε τις ομάδες των εκπομπών και πάντα δήλωνε πρόθυμος να βοηθήσει και να διευκολύνει. Πλέον το γραφείο του είναι γεμάτο από λουλούδια…
